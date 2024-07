Exviceministro de Justicia: Le dije al ministro que las cárceles de carpas son una ocurrencia y se molestó

Exleine Sánchez Torres, exviceministro de Justicia, relató que desde hace unos dos meses le dijo al ministro de esta cartera, Gerald Campos Valverde, que la idea del gobierno de construir cárceles con carpas es una “ocurrencia”. Esta posición se la reiteró el miércoles de esta semana, durante una reunión en la que se discutió el tema. Según recuerda, Campos se molestó y, al día siguiente, el mandatario Rodrigo Chaves anunció su destitución.

En entrevista con La Nación, el abogado de 49 años con plaza en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que la propuesta de instalar cárceles en carpas la sugirió el ministro de Justicia en mayo. En esa misma época, Campos lo citó a una reunión en la que dos representantes de una empresa española presentaron al gobierno soluciones elaboradas con este tipo de material.

“Desde el primer momento, y no es de esta semana, es de hace un par de meses, yo fui vehemente, insistí, le dije personalmente a don Gerald que esa era una ocurrencia. Así se lo dije: ‘Don Gerald, es una ocurrencia el tema de las carpas, eso no puede ser una opción para el Ministerio de Justicia y Paz’.Yo no puedo renunciar a la base científica, a la base técnica, al juramento que le hice al Estado costarricense de velar por el peculio, por el erario, no puedo renunciar a nada de eso”, reafirmó Exleine Sánchez.

Precisó que el tema se retomó en la reunión del miércoles pasado: “Cuando yo hice todas las observaciones y estoy totalmente en contra, y hasta hoy estoy en contra de la instalación de carpas, él (Gerald Campos) se molestó conmigo francamente, por eso yo dije que aunque mi criterio no fuera de su agrado, yo no iba a renunciar a la base técnica y el criterio experto. El ministro hizo un gesto de molestia, pero yo necesitaba decir esas cosas, no había de otra”.

Después de su destitución, Sánchez le envió a Campos un oficio que venía trabajando desde antes, con argumentos técnicos para concluir que la construcción con carpas no es conveniente.

En esa carta, el exviceministro explicó que durante la reunión, la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, habló de la utilización en Estados Unidos y España de carpas para albergar privados de libertad, pero no aportó información al respecto.

El 29 de junio del 2024, Gerald Campos y Carolina Castro viajaron a España por una semana; volvieron el 7 de julio. En la visita a Europa hicieron consultas sobre el sistema penitenciario español.

Pese a que Sánchez era viceministro encargado del tema penitenciario, desconoce por qué no fue informado de la visita a España. Sin embargo, sí viajó la viceministra Castro, cuyo ámbito es el administrativo, según dijo.

“A nosotros no nos avisaron del viaje, que era para conocer el sistema penitenciario español; no sé si vieron ese tema (el de las cárceles de carpas), lo tocaron o lo analizaron”, indicó el exviceministro.

En la carta enviada tras su renuncia, Sánchez le dijo a Campos que, aunque su posición sobre las cárceles de carpas no fue del agrado del jerarca, él tenía el deber de expresarse, ya que no renunciaría a sus principios para ser “un observador más y solo plegarme en este tema en particular”.

‘El señor presidente quiere su renuncia’

Desde hace una semana, el exviceministro Exleine Sánchez había solicitado a un equipo técnico y legal un análisis sobre la viabilidad de utilizar cárceles de carpas en Costa Rica. Este miércoles, durante la reunión, él avisó a Campos que se estaba realizando esa valoración.

“Eso fue el día 10 en la mañana, ese mismo día 10 en la tarde a mí me llama el ministro y me dice textualmente ‘Exleine, el señor presidente quiere su renuncia’. Esto fue vía telefónica. Yo le pregunté las razones y hasta hoy no me las han dado”, detalló.

Sánchez dijo no creer que su oposición a las cárceles de carpas fuese el motivo de su destitución, ya que su intención era velar por el bienestar del Ministerio de Justicia.

“Yo no lo relaciono, porque no puede ser que un criterio científico que pretende ahorrarle al Estado costarricense dolores de cabeza por reclamos constitucionales, de salubridad, de tortura, provoque que a uno lo despidan; yo no creo ni lo voy a creer”, argumentó el exfuncionario.

Este viernes, Gerald Campos afirmó que la separación no se dio por las diferencias de criterio sobre las cárceles de carpas, sino por una investigación sobre presunto acoso laboral. El ministro no dio detalles ni presentó documentos. Sin embargo, el día que la Casa Presidencial destituyó a Sánchez más bien indicó que “el presidente de la República le agradece su labor y compromiso”.

Sánchez ocupaba el cargo desde el 8 de mayo del 2022, cuando inició la actual administración. Para ser nombrado en ese cargo requirió de un permiso de la Corte Suprema de Justicia, pues trabajaba como funcionario del OIJ, donde, precisamente, Campos, quien también es abogado, ejercía como subdirector de ese cuerpo policial.

El ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, junto al ministro de esa cartera, Gerald Campos, el 29 de marzo del 2023 durante una entrevista con 'La Nación'. Foto: (JOHN DURAN)

