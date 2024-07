Gobierno otorgó declaratoria a Marcha de la Diversidad en 2023, recuerda excomisionado

El excomisionado de Inclusión Social de Casa Presidencial, Ricardo Sosa Ortiz, aseguró estar confundido por la decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves de destituirlo, bajo el argumento de que tramitó sin autorización una declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad del 2024, efectuada el pasado domingo 1.° de julio. Según Sosa, este mismo procedimiento se realizó para el evento del 2023, sin ningún contratiempo.

Sosa mencionó que la presión del diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), pudo haber influido en su destitución, la cual calificó de injusta. Junto a él, el presidente también cesó a la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz Rosales.

Un mes y una semana antes, el gobierno también había destituido a la ex viceministra de Educación, Karla Salguero, justo después de que el fabricismo pidió su salida por razones ideológicas.

El excomisionado de Inclusión Social destacó que, en su caso, él no firmó ni autorizó ninguna declaratoria, solamente lo coordinó, por lo que no aparece en el documento. Los encargados de firmar la carta fueron la exministra de Cultura y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, quien sigue en su cargo.

LEA MÁS: Viceministro de Presidencia firmó declaratoria de marcha LGTBIQ+ en nombre de Rodrigo Chaves, ¿por qué?

“El diputado Fabricio Alvarado salió en televisión preguntando cómo el presidente permitió la declaratoria, y dijo que también la permitió en el 2023. Eso es correcto. Lo que hicimos este año fue lo mismo que hicimos el año pasado. Por eso, si hay alguien confundido, soy yo”, declaró Ricardo Sosa a La Nación.

Según recordó, en el 2023 se obtuvo tanto la declaratoria de interés cultural como la de interés público. Sin embargo, estimó que este año hubo presiones por parte de grupos religiosos y de Fabricio Alvarado.

“Me enviaron una carta de la Alianza Evangélica donde agradecen al presidente haber anulado la declaratoria. Entonces, expreso mi duda, ¿será que el presidente tuvo presión política? No lo sé. Las declaraciones de don Fabricio pudieron haber hecho presión para cancelar la declaratoria, no lo dejo de considerar. Yo no quito la posibilidad, pero no creo que el presidente Chaves se haya dejado intimidar”, expresó el excomisionado.

“¿Cuál es el problema de una declaratoria de interés cultural? Eso no es un lujo ni un capricho. Necesitamos estas declaratorias para que les apoye la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, mantengamos el orden en las calles, la seguridad de la población que asiste. No es un lujo, son requisitos”, detalló Sossa.

LEA MÁS: Dirigente de Marcha de la Diversidad presenta amparo contra Rodrigo Chaves por anular declaratoria

El excomisionado Ricardo Sossa en la marcha de la diversidad de 2024. Fotos: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Dayana Álvarez, presidenta de la Fundación Celebración de la Diversidad (Orgullo Costa Rica), confirmó a La Nación que, en el 2023, también se obtuvo la declaratoria de interés cultural, que se tramitó mediante un convenio de colaboración con la Asociación Red de Jóvenes San José (Redsajo).

Gabriel Guzmán, presidente de la Redsajo, añadió que recibieron la declaratoria de interés cultural e, incluso, el 8 de junio del 2023, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) declaró la Marcha de la Diversidad como una actividad de interés turísitico.

En esa ocasión, Casa Presidencial no destituyó al ministro de Turismo y presidente ejecutivo del ICT, William Rodríguez.

Este lunes 1.° de julio, el presidente Rodrigo Chaves alegó que quienes firmaron la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad 2024 cometieron un “error de bulto” al creer que podían suscribir el documento, dado que el mandatario delega muchas firmas.

“Cometieron un error de bulto al decir ‘ah, esto es…, el presidente delega muchas firmas’. Si no las delegara, yo pasaría en el escritorio leyendo y firmando documentos”, argumentó el presidente.

El viceministro Rodríguez Bogle firmó porque Chaves había delegado su firma en él. Según la Procuraduría General de la República, el hecho de delegar no exime al gobernante de la responsabilidad de los actos.

LEA MÁS: Chaves alega error de bulto en uso de su firma para declaratoria de Marcha de la Diversidad

La Nación constató que, en el pasado, el presidente Chaves ha declarado otras marchas como de interés cultural.

Por ejemplo, el 29 de setiembre de 2023, el mandatario y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, dieron esa atribución a la marcha “Nuestros Niños Son Sagrados”, una movilización promovida por la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), el Frente Nacional por la Vida y la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Dicha declaratoria permitió que dependencias del sector público, organizaciones de la sociedad civil, entes de cooperación internacional y del sector privado pudieran contribuir con recursos humanos, económicos, materiales y logísticos, en la medida de sus posibilidades, para que la marcha se realizara adecuadamente.

LEA MÁS: Organizadores de marcha LGTBIQ+: ‘Estamos en un Estado de derecho que el presidente está violentando’