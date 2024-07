Chaves alega error de bulto en uso de su firma para declaratoria de Marcha de la Diversidad

Rodrigo Chaves, presidente de la República, alegó que quienes firmaron la declaratoria de interés cultural de la Marcha de la Diversidad cometieron un “error de bulto” al creer que podían suscribir el documento, dado que el mandatario delega muchas firmas.

Chaves destituyó a la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, por firmar la declaratoria. Además, cesó al excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa Ortiz, quien no aparece en el documento. En nombre del mandatario, firmó el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle. Este último permanece en el cargo.

Rodríguez Bogle firmó porque Chaves había delegado su firma en él. Según la Procuraduría General de la República, el hecho de delegar no exime al gobernante de la responsabilidad de los actos.

“Cometieron un error de bulto al decir ‘ah, esto es…, el presidente delega muchas firmas’. Si no las delegara, yo pasaría en el escritorio leyendo y firmando documentos”, argumentó el presidente.

“Aquí hubo negligencia, descuido o indisciplina, y eso en mi administración no es tolerable, a pesar de que me duele mucho. Doña Nayuribe estuvo en la campaña conmigo, fue candidata a diputada en Guanacaste, a mí me duele en el corazón haber tenido que tomar esa decisión.

“Pero las razones que me dio no me permitieron... Escogiendo entre la amistad y el cariño que le tengo, la responsabilidad que el pueblo me dio, hice lo correcto”, declaró el mandatario a radio Columbia.

En la misma entrevista, Chaves dijo no tener ningún problema con la comunidad LGTBIQ+, luego de la molestia que generó el hecho de que anulara la declaratoria y dijera que la marcha no tenía permisos.

Aseguró tener los brazos abiertos hacia esa comunidad, pero detalló que, en el caso hipotético de que la declaratoria hubiese llegado a su escritorio, se hubiera preguntado cuál es el valor cultural de la marcha.

Sostuvo que respeta la libertad de las personas de escoger con quién comparte su vida y su intimidad, y que incluso se ha manifestado a favor del matrimonio igualitario. “Esto (la destitución y revocatoria de la declaratoria) es un tema de administración”, manifestó.