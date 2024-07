Estado se ahorra ¢5.500 millones de deuda política de elecciones municipales

El Estado se ahorrará ¢5.524 millones de la deuda política reservada para las elecciones municipales del 2024, debido a que los partidos no cobraron el 51% de los ¢10.795 millones disponibles.

De las 62 agrupaciones que ganaron derecho a cobrar gastos de campaña, solo 47 presentaron liquidaciones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Y este grupo solo cobró ¢5.271 millones, aunque juntos podían reclamar ¢10.315 millones.

Cobraron sus gastos 12 partidos nacionales y 35 cantonales o provinciales. Otros 15 optaron por no pedir nada los ¢480 millones que podían reembolsar.

Los partidos que presentaron las liquidaciones más altas fueron Liberación Nacional (PLN), con ¢2.229 millones; Unidad Social Cristiana (PUSC), con ¢1.369 millones; Nueva República (PNR), con ¢188 millones; Frente Amplio (FA), con ¢177 millones; y Liberal Progresista (PLP), con ¢161 millones.

En contraste, las agrupaciones cantonales Liberia Unida, En Común, Unidos para el Desarrollo y Nueva Liberia cobraron los montos más bajos: ¢2,9 millones, ¢2,4 millones, ¢1,3 millones y ¢1 millón, respectivamente.

El PLN dejó un saldo de ¢538 millones; al PUSC le sobraron ¢797 millones y a Nueva República, ¢328 millones. Otros, como En Común y Unidos para el Desarrollo, reclamaron solo el 15% y 7% de la totalidad de los fondos.

LEA MÁS: 62 partidos acceden a ¢10.795 millones de deuda política por elecciones municipales

Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, indicó que el reintegro al erario podría aumentar, pues es posible que parte de los gastos reclamados no cumplan con los requerimientos legales. “Eventualmente, podría ser que a un partido político se le reconozca, parcialmente, la totalidad o nada si ningún gasto cumple con los requisitos de la normativa electoral”, explicó.

Añadió que esta es la ocasión con el porcentaje más bajo de solicitud de reconocimiento de gastos, desde que se implementó la contribución estatal para las elecciones municipales.

La contribución estatal en los comicios municipales equivale al 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB). Los partidos reciben estos recursos para cubrir gastos de campaña.

A diferencia de las elecciones nacionales, en las municipales no se pueden guardar fondos para reserva de organización y capacitación de los partidos. Por ello, los que no reclamaron fondos no tienen dinero adicional en reserva.

Los partidos políticos, con derecho a contribución estatal, solo reclamaron la mitad de la deuda política de las elecciones municipales. ¢5.524 millones volverán a las arcas del Estado. (Lilly Arce Robles.)

LEA MÁS: Eugenia Zamora urge reforma de financiamiento electoral para el 2026

Partidos que no cobraron deuda política

De los 62 partidos políticos y coaliciones que podían acceder a la deuda política, 15, en su mayoría cantonales, no presentaron liquidación de gastos. Dos de estos partidos, Avance Isidreño y Curridabat Siglo XXI, ganaron alcaldías, las de San Isidro y Curridabat.

Aquí Costa Rica Manda no cobró ¢224 millones. Le sigue Curridabat Siglo XXI, con ¢32 millones, y Auténtico Labrador de Coronado, con ¢31 millones. Avance Isidreño tenía derecho a ¢22 millones.

Antonio Robinson, presidente de Aquí Costa Rica Manda, explicó que decidieron no reclamar la deuda política para no cargar los gastos de la campaña a los ciudadanos. No detalló cómo financiaron la campaña, solo mencionó que los datos están en la página del TSE y que sus cuentas están al día.

El alcalde electo de Curridabat por el Partido Curridabat Siglo XXI, Errol Solano, declaró no estar al tanto de la parte administrativa del partido. Remitió las consultas al secretario general de la agrupación, Óscar Mora, quien no respondió a las llamadas y mensajes.

Carmen Garro, tesorera del Partido Auténtico Labrador de Coronado, afirmó que nunca han liquidado la deuda política como parte de sus principios para evitar el gasto al país. Agregó que trabajan con la voluntad de la gente y no invierten en campaña.

Eddie Ramírez, alcalde de San Isidro, electo por el Partido Avance Isidreño, en Heredia, no respondió a los mensajes y llamadas sobre por qué no solicitaron el reembolso estatal.

Según Chacón, los motivos que más inciden para que las fuerzas políticas no presenten sus gastos es el desconocimiento de cómo debe realizarse la liquidación y que no existe un financiamiento anticipado, como en las elecciones nacionales, lo que limita significativamente que los partidos incurran en gastos que puedan ser reconocidos.

El Frente Amplio presentó una reforma electoral en el Congreso que busca modificar el artículo 96 del Código Electoral. La propuesta permitiría a los partidos políticos obtener hasta un 50% de la contribución estatal como financiamiento anticipado. Este beneficio también se extendería a las elecciones municipales, actualmente solo aplica en las nacionales.

En las elecciones municipales del 2020, los partidos políticos solo cobraron el 69% del dinero reservado por el Estado para financiar los comicios. Aunque podían acceder a cerca de ¢9.100 millones, las 74 agrupaciones que participaron en la contienda solo liquidaron gastos por ¢6.300 millones.