Empresario inmobiliario regaló $5.000 a Johnny Araya para pagar parte de su defensa en juicio

El empresario inmobiliario Fuad Farach Abdalah le regaló $5.000 al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, para ayudarle a pagar su defensa legal en el juicio celebrado en marzo del 2021, en el que salió absuelto de una acusación por tráfico de influencias.

El ofrecimiento quedó registrado en una llamada telefónica intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y cuya transcripción aparece en el expediente judicial del Caso Diamante.

Fuad Farach Abdalah admitió este miércoles a La Nación que le entregó el dinero a Araya, sin ningún interés de por medio, porque él es simpatizante del Partido Liberación Nacional (PLN). Insistió en que su empresa no buscó ni necesitó de ningún favor por parte del alcalde y que pagó todos los impuestos de sus proyectos, según la ley.

La conversación telefónica, según el informe de la Policía Judicial, ocurrió el martes 23 de marzo, a las 10:27 a. m., un día antes de que el Tribunal de Juicio de Goicoechea diera a conocer su veredicto. Farach Abdalah le dijo a Araya que era una “injusticia” lo que le estaban haciendo y que le gustaría ayudarlo, porque suponía que le había generado un “costo tremendo”.

Johnny Araya le respondió que se lo agradecería mucho y que, en efecto, el gasto había sido alto, pues tuvo que contratar dos abogados y solo uno de ellos le cobraba $15.000.

Entonces, Farach Abdalah le dijo que le iba a dar $5.000 y que nada más le dijera a cuál cuenta bancaria le tenía que hacer el depósito.

Ante el ofrecimiento, Araya afirmó que a él le preocupaba que el día de mañana se fueran “a meter en un problema” ellos dos, porque el empresario inmobiliario tiene construcciones en San José, y que era mejor que le diera el dinero en efectivo o que lo depositara en la cuenta de otra persona.

De seguido, el alcalde añadió que el dinero podía ser depositado en la cuenta de su hija que es abogada y quedaron en que él le informaba, mediante un mensaje de WhatsApp, la vía para transferir el dinero.

[ Johnny Araya intercedió ante candidato presidencial de Honduras, Nasri Asfura, por permiso para Explotec ]

Cobro simbólico de impuestos

Posteriormente, conversaron sobre el proyecto inmobiliario Núcleo Sabana, que Fuad Farach Abdalah desarrolla en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana.

El empresario, quien es presidente de la sociedad anónima Bambú Rivera Residences, le preguntó por un cobro de ¢3 millones que le estaba haciendo la Municipalidad de San José, por impuestos municipales, en relación con un permiso de construcción para un colector de aguas residuales.

Según palabras de Araya, en principio, esa obra contaba con un incentivo, “una reducción casi al mínimo, simbólico, del impuesto de la construcción”. Entonces, Farach Abdalah y otra persona que participó en la conversación y que no fue identificada, insistían en que no sabían por qué tenían que pagar impuestos por el colector de aguas negras.

El jerarca municipal les recomendó que enviaran una nota al jefe de Permisos de Construcción del ayuntamiento y que le mandaran a él una foto de la nota por WhatsApp.

La conversación concluyó luego de que Johnny Araya le dijo a Fuad Farach que le avisaba si el depósito podía ser a la cuenta de su hija, o bien, si era mejor hacerlo en efectivo.

[ Fiscalía: Alcaldes ayudaron a MECO a ganar contratos por ¢3.260 millones ]

Llamada a la hija

De seguido, a las 11:11 a. m., Araya llamó a su hija Gabriela Araya Morera a quien le dijo: “Vea, es que hay un señor amigo mío que ahora me llamó y me dijo, muy solidariamente, que quería ayudarme con los costos de los abogados, verdad”.

Gabriela Araya le respondió: “Ay que lindo, ujum”.

Johnny Araya: Sí, este bueno, no, obviamente no es que va a pagar todo, pero diay, porque a mí solo Juan Marco me está cobrando doce. ¿ Verdad?

Gabriela Araya: Sí, sí, yo sé.

Johnny Araya: Entonces que me va a dar cinco mil.

Gabriela Araya: Ujum.

Johnny Araya: Y me los iba a depositar a una cuenta mía, pero yo prefiero que no, porque diay, él tiene construcciones. ¿No lo puede depositar en la cuenta?·

Gabriela Araya: Diga que me lo deposite en la cuenta, en la cuenta suya mía, que de todas maneras me cae muy bien porque yo estoy en la quiebra con usted.

Gabriela Araya: Pero bueno, no, no, ya le paso mi número de cuenta.

Johnny Araya: Eh sí, ¿en qué banco es?

Gabriela Araya: En el BAC.

Johnny Araya: ¿Tiene que darme cédula o algo?

Gabriela Araya: Eh, no, no, bueno, sí, yo le voy a pasar todo.

Johnny Araya: Pásemelo todo para pasárselo a él.

Fuad Farach Abdalah: ‘Yo se lo di con mucho gusto, no fue por ningún favor’

En una entrevista telefónica con La Nación, el empresario inmobiliario insistió en que no hubo ningún ilícito en el regalo de los $5.000 y que lo hizo con gusto. A continuación parte de esa conversación:

“(Johnny Araya) nunca ha hecho ningún tipo de gestión para mí en la municipalidad. Nosotros construimos en diferentes lugares, en cantones, y nunca asistimos a favores ni mucho menos. Eso yo se lo di con mucho gusto, porque yo supuse que él estaba pasando apuros para pagar, porque él es una persona que no tiene suficientes recursos. Y como dice el audio, le salió inesperadamente mucho más caro de lo que él esperaba, porque tuvo que poner dos abogados. Yo se lo di con mucho gusto, no fue por ningún favor.

“Él lo que hizo fue remitirme al departamento de Permisos (de la municipalidad) donde ya estábamos haciendo el trámite. Nos habían dicho que teníamos que pagar tres y pico millones de colones y entonces, yo les dije (a mis empleados): ‘mirá, averigüemos más profundo porque todas las construcciones que están alrededor de La Sabana, y en otros cantones, la municipalidad les concede el mayor porcentaje de excepción de impuestos para la construcción, porque ya después ellos se encargar de cobrar cuando están construidos los apartamentos de por vida, con el impuesto territorial’. Ellos tienen esa facilidad y por eso es que en La Sabana se han desarrollado muchos proyectos.

“Nosotros creíamos que estábamos amparados bajo esa excepción de impuestos cuando sometimos una tubería de aguas negras dentro de la propiedad y nos remitió el señor Araya a ese departamento. Varias semanas después nos contestaron que no aplica, que teníamos que pagar tres millones y pico. Después lo pagamos”.

—¿Qué relación tiene usted con don Johnny para que le diera $5.000, digo no es un monto que uno le daría usualmente a cualquier persona que fuera muy allegada, cercana?

Nunca he salido con él, ni he tenido una relación personal, pero yo soy partidario del PLN, de Liberación Nacional, y él es un alcalde de Liberación Nacional y lo di por mi propio gusto.

—¿No esperando nada a cambio ni pagando un favor?

No, absolutamente, yo no tengo nada que pedirle a la municipalidad, nosotros hacemos todos los trámites como tiene que ser y lo puedo probar perfectamente bien.

—¿El dinero lo depositó en la cuenta de la hija?

No recuerdo. De eso se encargó mi oficina, yo en esos detalles no me meto, solo doy las instrucciones y ahí se encargan de hacer los trámites.

“Estoy completamente tranquilo porque yo no he cometido nada, esta empresa es sumamente limpia, mi trayectoria ha sido completamente limpia, aquí no hay nada y lo puedo demostrar perfectamente bien. Los permisos, todo lo que se ha pagado, está bien claro”.

El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, fue detenido por un agente del OIJ, el pasado lunes, luego de un allanamiento a su casa, como parte de las pesquisas por el Caso Diamante. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

A continuación parte de la transcripción del OIJ de la conversación entre Johnny Araya y Fuad Farach:

Fuad Farach: Yo estado viendo el asunto de la injusticia que hacen con usted, con la cuestión de la acusación, verdad.

Johnny Araya: Ahhhhh, una barbaridad, es una barbaridad, una crueldad, pero mañana dan el fallo y creo que va a ser favorable, don Fuad.

Fuad Farach: Ah bueno, Dios quiera así lo permita, mire porque...

Johnny Araya: Sí, mañana.

Fuad Farach: Yo sé que esto es un costo tremendo para usted en lo personal porque...

Johnny Araya: Claro.

Fuad Farach: Lo asumió de su bolsillo ¿no?

Johnny Araya: Ah sí, totalmente.

Fuad Farach: Yo quería ver si en algo yo le puedo servir, en algo le puedo ayudar.

Johnny Araya: Bueno, no sabe cuánto le agradezco si pudiera, porque sí, en efecto, yo originalmente pensé que iba a ser una cosa muy sencilla, porque no tenía el menor sentido lo que han acusado, o sea, el menor sentido.

Fuad Farach: Claro.

Johnny Araya: Imagínese que por este juicio hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de otro caso, pero se menciona el caso mío y dice la Corte que la gestión que realizó Johnny Araya fue una gestión válida y legítima, y la Fiscalía va y pide cinco años de prisión, o sea, para una cosa que los magistrados dijeron que había sido una gestión válida y legítima. ¿Cómo es posible que este país esté en esta situación?

Fuad Farach: Qué barbaridad, no, eso a mí me ha impresionado. Yo lo he comentado mucho con mis hijos y con mi señora porque, diay, ahora ya casi no nos vemos como amigos, pero es una injusticia como usted dice, pero de las grandes, muy político, muy político.

Johnny Araya: No, totalmente, eso se llama la politización de la justicia.

Fuad Farach: Eso.

Johnny Araya: La politización de la justicia.

Fuad Farach: Así es.

Johnny Araya: Bueno, pues yo pensé que eso se iba a resolver ahí, en una audiencia preliminar, pues se ha ido a un juicio que ya cumplió un mes y, evidentemente, tuve que hacerme acompañar por abogados de otro nivel. ¿Verdad? Don Fuad, si usted me puede ayudar en algo yo se lo agradezco.

Fuad Farach: Mire, este no sé ¿le está cobrando muy duro o cómo?

Johnny Araya: Eh, vea, tengo dos abogados y, evidentemente, hay uno que es el más caro, que me cobró 15.000, verdad.

Fuad Farach: Híjole.

Johnny Araya: Sí, sí, Juan Marco (Rivero) me cobró 15.000 y el otro era abogado que se había muerto. ¿Se acuerda de Henry Vega?

Fuad Farach: Sí.

Johnny Araya: Se murió en un tope, entonces me quedó un abogado que era socio de él, pero evidentemente no tiene el nivel de de Juan Marco. Entonces, al final me quedé con los dos. Con Juan Marco y este muchacho Alfonso Ruiz, pero bueno, ahí estoy, y cualquier cosa en la que pueda ayudarme, yo se lo agradecerla.

Fuad Farach: No, mire, no, no, no, cualquier cosa no le voy a dar 5.000.

Johnny Araya: Se lo agradezco muchísimo.

Fuad Farach: Porque usted se lo ‘requetemerece’, pero mándame una cuenta para mandárselo personalmente a alguna cuenta suya.

Johnny Araya: Ok, ok.

Fuad Farach: Mándamelo por correo o por Whatsapp, como quiera.

Johnny Araya: Lo que me preocupa, ¿sabe qué me preocupa?

Fuad Farach: ¿Sí?

Johnny Araya: Que diay, el día de mañana nos vayan hacer un problema a usted y a mí, como usted tiene construcciones aquí en San José y...

Fuad Farach: Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Usted me dice cómo lo hacemos, ¿efectivo o cómo lo hacemos?

Johnny Araya: Sería mejor en efectivo o que, tal vez, le dé la cuenta de otra persona, no sé...

Fuad Farach: Deme la cuenta del que usted quiera, usted manda usted, me dice Juan Pérez.

Johnny Araya: Ujum...

Fuad Farach: Juan Pérez, como usted quiera, usted me manda la cuenta que usted crea conveniente y yo se lo deposito.

Johnny Araya: Voy a hablar con mi hija que es abogada a ver si con ella no hay ningún problema y yo le avisó.

Fuad Farach: Bueno, usted me avisa.

Johnny Araya: No sabe cuánto le agradezco este gesto de amistad de parte suya, se lo agradezco mucho.

Fuad Farach: No, viera que yo he estado pensando mucho, porque cuando las cosas son injustas a uno le duele realmente.