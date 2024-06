‘El panorama es claro: se quiere evadir el control de fondos públicos’, dice contralora sobre referéndum

Marta Acosta, contralora general de la República, declaró este martes que la “ley jaguar”, que el gobierno de Rodrigo Chaves quiere llevar a referéndum, “es peor de lo que parece”. Eliminaría toda la etapa preventiva contra los actos de corrupción en las contrataciones públicas, advirtió.

“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta después de comparecer ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

La contralora explicó que la propuesta impulsada por el presidente Rodrigo Chaves provocaría “enormes huecos” en el control de los fondos públicos, al grado de que la Asamblea Legislativa perdería la capacidad de ejercer control político sobre las actuaciones del gobierno por medio de su órgano auxiliar, la Contraloría General de la República (CGR).

Sin embargo, no solo la Contraloría quedaría atada de manos para fiscalizar el uso del dinero público, sino que también las auditorías internas de las instituciones. “Es una afectación muy grave al sistema de control”, mencionó Acosta en un pasillo del Congreso.

De aprobarse la “ley jaguar”, dijo la funcionaria, la CGR no tendría potestad de sancionar o corregir irregularidades al investigar una denuncia presentada por diputados o por cualquier ciudadano. Así ocurriría, dijo, porque la reforma le impediría emitir órdenes o advertencias a las instituciones públicas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que sus disposiciones son de acatamiento obligatorio para los funcionarios públicos.

Presupuestos de municipalidades y descentralizadas sin filtro

La jerarca agregó que la Contraloría ni siquiera podría improbar los presupuestos de municipalidades e instituciones descentralizadas cuando encuentra ilegalidades, porque la ley jaguar pretende que solamente se realicen controles posteriores.

“Sería no poder parar algunos presupuestos que no tienen suficiente contenido o que están mal estimados, como pasó en el caso del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)”, añadió.

Tras revisar el plan de gastos del 2024, la Contraloría logró detectar inconsistencias, falta de información e incumplimientos de principios presupuestarios, lo que motivó su improbación. La propuesta del Sinart era ¢9.494 millones, pero al no contar con el visto bueno del ente fiscalizador, tuvo que iniciar el año con la misma programación de recursos del 2023.

Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance. — Marta Acosta, contralora general de la República

Para la contralora, esta situación supone una clara “invasión de las potestades legislativas” y una abierta intención de “tener una Contraloría pintada en la pared”.

La jerarca afirmó que la “ley jaguar” crearía un sistema de control débil y de alcance más limitado, en vista de que lo diseña el ente fiscalizado, el Poder Ejecutivo. Acosta hizo hincapié en que se perderían los controles preventivos para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.

Contraloría solo podría intervenir cuando sea demasiado tarde

Precisó que la Contraloría no podría actuar a tiempo para evitar un perjuicio económico a la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y “sea demasiado tarde”.

Además, el control posterior sobre las contrataciones y actos públicos carecería de fuerza, porque la ley impediría hacer recomendaciones sobre el quehacer de las instituciones. “Entonces, díganme sobre qué vamos a recomendar”, dijo Marta Acosta.

Vaticinó que las instituciones contratarían obras públicas a dedo, habría deuda pública sin registrar y sería imposible emitir alertas sobre ilegalidades evidentes en proyectos.

La jerarca advirtió que los cambios impulsados por el gobierno también dejarían sin músculo a las auditorías internas, en vista que los controles internos van a ser solo de eficiencia y no de legalidad. “Eso quiere decir que me brinco los controles y la Contraloría no me va a decir nada o la auditoría interna tampoco”, agregó.

Consultada sobre si las modificaciones del gobierno propiciarían actos de corrupción, Acosta indicó que “esto abre puertas que han estado cerradas”.

Contratos a dedo y sin concurso público

Sobre la modificación al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, impulsada por Chaves, la contralora Marta Acosta afirmó que permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y sin certeza de que se escoge la mejor oferta.

Asimismo, la reforma abriría la puerta para que el país pueda contraer nuevas deudas sin controles y aprobaciones legales, incluido el aval de la Asamblea Legislativa. Para la contralora, esta situación bajaría la credibilidad de las cuentas nacionales, produciría incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.

Respecto a lo indicado en la ley jaguar sobre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la jerarca aclaró que pretende cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos.

Bajo esta nueva interpretación, señaló Acosta, Japdeva podría escoger “a dedo” a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública, lo que dejaría en duda el proceso rendición de cuentas y la transparencia.

Finalmente, Acosta se puso a disposición de los diputados para atender la consulta del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, como parte de la tramitación de la solicitud de convocatoria de referéndum que está bajo análisis del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).