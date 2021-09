Melvin Núñez trasladado al Hospital Psiquiátrico por saturación en Puntarenas

El diputado Melvin Núñez, quien rechazó la vacuna y se contagió de covid-19, debió ser trasladado al Hospital Nacional Psiquiátrico, en San José, debido a la saturación del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, en donde había sido internado este miércoles.

Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional (PRN), informó de que el traslado se efectuó alrededor de las 5 p. m. por los problemas de espacio en el centro médico porteño, según reportó el sitio web de Telenoticias.

“Está estable, pero está teniendo un poquito de problemas respiratorios, porque la saturación (de oxígeno) está en 93 y lo normal es de 95 a 100″, confirmó Cruickshank a La Nación.

“Él nos escribió y nos dijo que se siente un poco débil, pero estable y que, en ese momento, estaba siendo trasladado”, agregó.

Núñez, de 40 años, dio positivo al covid-19 el pasado 7 de setiembre.

Un mes antes, el 11 de agosto, el puntarenense declaró a la prensa que no se había vacunado contra el coronavirus, por no creer en la efectividad de la inoculación.

Luego, el 8 de setiembre, el diputado le dijo al diario La Teja: “Esa vacuna no es la octava maravilla y yo soy quien decido qué pongo en mi cuerpo y qué no. He tenido acompañamiento de personas a las que sí les confío mi salud, me han recomendado antigripales, porque al Ministerio de Salud no se la confío y, si me muero pagaré el precio, no voy a ceder ante presiones”.

También, dijo que la pandemia es “un asunto político” y se quejó de que hubiese paralizado actividades económicas.

Actualmente, los hospitales nacionales se encuentran saturados de pacientes con covid-19 que requieren de atención médica urgente. En la última semana, fue internada una persona con coronavirus cada 12 minutos.

Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los vacunados tienen 10 veces menos riesgo de requerir hospitalización; y 11 veces menos peligro de morir producto de la enfermedad, en comparación con quienes no se han inoculado.

