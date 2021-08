Diputado Melvin Núñez dice no creer en efectividad de vacuna contra covid-19

Asamblea Legislativa Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional, representa a la provincia de Puntarenas. (Jose Cordero)

El diputado Melvin Núñez Piña, del Partido Restauración Nacional (PRN), aseguró este martes que aún no ha recibido la vacuna contra el covid-19 porque, supuestamente, no lo han llamado para que reciba la dosis respectiva.

Consultado por la prensa, el legislador afirmó después de varias preguntas: “Que crea yo en la vacuna, que sea efectiva y que sea la última maravilla, no”.

Sobre si se podría la vacuna en el momento en que lo llamen, respondió dubitativamente y dijo: “Diay, seguramente. Que crea en la vacuna, que sea efectiva y que de verdad va a salvar muchas vidas... Ya hay gente muerta, con la vacuna puesta. Si tengo que hacerlo para prevenir, seguramente lo voy a hacer”.

La Nación le preguntó qué haría si lo llamasen hoy para vacunarlo este miércoles y respondió: “Diay, hay que ver si Salas (Daniel, ministro de Salud) quiere”.

¿Por qué no se ha vacunado? “No me han llamado, no me han dado opciones. Realmente es un tema personal. Creo que llegará su momento, así como nos negaron venir a vacunarnos de primero, fue todo un tema. Lastimosamente se hubieran prevenido un montón de cosas, cuando estamos sesionando hasta nueve horas seguidas”, dijo.

Noticia en desarrollo