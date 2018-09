“En el caso de mi despacho, absolutamente ninguna persona tiene que gastar ni un centavo para tener una cita conmigo. Me parece que no tiene ningún sentido que se esté presupuestando (como parte de la campaña) un monto para reuniones con diputados y lo que quisiera saber es qué es lo que está pasando con esos ¢4 millones, para qué son, cómo los van a usar, si es que hay ‘tomatingas’, qué se yo. Me parece que gastar ese dinero en diputados no tiene ningún sentido".