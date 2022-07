Dinadeco pide cartas a asociaciones de vecinos para justificar cierre de Parque Viva

Mediante una inusual llamada telefónica este sábado, la dirigente comunal de la Guácima, Hellen Espinoza, recibió la petición de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco) para que se pronuncie a favor del cierre de Parque Viva, negocio propiedad de Grupo Nación.

Cuando recibió la llamada del funcionario, cuyo nombre no pudo recordar, el hombre reconoció que se encontraban en una reunión valorando el tema. Finalizada la llamada, le enviaron un mensaje de WhatsApp con un documento.

Se trata de un machote de carta, dirigida a la ministra de Salud, Josselyn Chacón, para respaldar la decisión del Gobierno del cierre del centro de eventos ubicado en esa comunidad. Lo ideal es que firmara y remitiera la carta el mismo día, le reconoció el funcionario de Dinadeco.

Dinadeco es una dependencia del Gobierno que transfiere los fondos a las asociaciones comunales.

‘Nos quieren embarrar a nosotros’ Copiado!

A Hellen Espinoza, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de la Guácima (Alajuela), le pareció extraña esa solicitud, por lo cual la rechazó. Por el contrario, convocó a una sesión extraordinaria de la junta vecinos para el próximo miércoles, con el propósito de decidir si se pronuncian o no. Y en todo caso, manifestó, redactarían una carta con el pronunciamiento de la comunidad, no con lo sugerido por Dinadeco u otra instancia.

[ Ministra de Salud consiguió criterio ‘urgente’ en un día para cerrar Parque Viva ]

Durante una entrevista, este sábado, con la dirigente comunal, luego de que otras fuentes advirtieran a La Nación de las presiones del Gobierno a los vecinos, Espinoza manifestó: “Hoy me estuvieron llamando, pero creo que es un problema que va más allá, que nos quieren embarrar y que va más allá de nosotros”.

“Mi opinión, muy personal, sin verlo desde el punto de vista de la dirigencia comunal, me parece que eso tiene un trasfondo más allá que yo creo que no, no nos deberíamos meter. Y que yo creo que ahora quieren que las asociaciones desembarremos la embarrada que se pegaron”, manifestó la vecina.

En su entrevista, Espinoza reconoció la afectación a los vecinos producto del fuerte congestionamiento vial en la comunidad antes y después de eventos masivos en el recinto. Pero también añadió: “Yo creo que es cuestión de llegar a un acuerdo de ambas partes y que sea menos lo perjudicado que tengan los vecinos”.

“Mi opinión muy personal es que me parece que es arbitrario cerrarlo así y sin notificarlos ni nada, porque lo decidió el presidente y punto, no me parece”.

[ Funcionario de CNE pidió evaluar ‘la realidad del país’ antes de cerrar Parque Viva ]

‘Me extrañó una llamada de Dinadeco un sábado’ Copiado!

La dirigente comunal afirmó que es la primera vez, como presidenta de la asociación, que recibe una llamada de funcionarios de Dinadeco con una solicitud de ese tipo.

“Sí se han comunicado conmigo para cosas de la idoneidad y me mandan correos normales, que le mandan, supongo, a todo el mundo. Pero hoy sí me extrañó porque yo estaba trabajando y saliendo, me extrañó una llamada de Dinadeco un sábado, cuando se supone que trabajan de lunes a viernes”.

Espinoza no pudo recordar el nombre del funcionario que la contactó, pero recordó que tenía “acento extranjero”. Sobre la llamada manifestó que: “me dijo que en estos momentos se estaba llevando a cabo una reunión y que ellos podían ayudarnos y hacer llegar esa carta (que le enviaron) con las disconformidades y el punto de vista de nosotros”.

La dirigente comunal le respondió que ella no toma decisiones a nombre de toda la asociación de vecinos. “Somos una junta y tenemos que trabajar en conjunto. Y aunque yo sea presidenta, no le voy a pasar por encima a mis compañeros”, le respondió la vecina de la Guácima.

Sobre el machote que le remitieron posterior a la llamada, Hellen Espinoza manifestó que “el documento que me mandaron iba dirigido a la ministra de Salud (Josselyn Chacón), que era un machote y no, o sea, yo no voy a proceder con eso y si hubiera que redactar algo, lo redactamos conforme al criterio de la asociación de aquí”, sentenció.

Construcción de nuevo acceso en espera Copiado!

En abril de 2021, Grupo Nación anunció un plan para construir un acceso directo desde la ruta 27 hasta la entrada de Parque Viva. Para este proyecto la compañía contrató los diseños de la carretera y compró las propiedades necesarias para desarrollar la construcción.

No obstante, la compañía todavía espera la autorización de la Comisión de Acceso Restringido a Carreteras, mismo órgano que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó por retrasar los permisos para una zona franca en Grecia.

El diseño de la nueva ruta, que será de uso público, plantea una mejora sustancial en los accesos que unen a la Ruta 27 con la Guácima, que también beneficiará a los vecinos y usuarios de las vías públicas.

En dicha intersección se propone construir dos rotondas, así como una amplia vía pública de cuatro carriles (dos en cada sentido) que conducirá hasta Parque Viva, con una extensión de más de 1,2 kilómetros.

La nueva vía a Parque Viva. Infografía LN.

Los días en que en Parque Viva se efectúen eventos de convocatoria masiva, los cuatro carriles se utilizarán para el ingreso de los vehículos previo al inicio de la actividad, y lo mismo sucederá al concluir el espectáculo, con los cuatro carriles en servicio de quienes salen del recinto.

Grupo Nación, sin embargo, aún no recibe autorización por parte de las entidades gubernamentales.