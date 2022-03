Carlos Alvarado alega que creciente gasto municipal ‘no tiene impacto’ en déficit fiscal

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, manifestó que el incremento en el presupuesto de las municipalidades para el año 2022 no incide en el déficit fiscal del Gobierno Central.

Con esa afirmación, el mandatario se refirió a un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual señala que 61 gobiernos locales aumentaron sus gastos presupuestados por encima de la regla fiscal.

“Es importante decirlo, los gobiernos locales no forman parte de las cuentas del Gobierno Central, es decir, no inciden en el déficit fiscal, salvo lo que son las transferencias, pero aquí no hablamos de transferencias; eso se maneja dentro de la autonomía municipal”, expresó Alvarado.

Las municipalidades fueron liberadas de esa norma para contener el gasto público por parte de la Asamblea Legislativa en mayo del 2020, al principio de la emergencia sanitaria por covid-19. Alvarado no vetó el decreto legislativo a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda.

En aquel momento, la decisión política incidió en la baja de la nota de riesgo de Costa Rica, por parte de la agencia internacional Standard & Poor’s, que catalogó al país como “más vulnerable” a incumplir sus compromisos financieros.

De acuerdo con la Contraloría, las municipalidades reportan un crecimiento en sus presupuestos por encima de las entidades que sí quedaron sujetas a la regla fiscal. Al respecto, señaló que “61 gobiernos locales mostraron un incremento en la presupuestación del gasto total para un promedio del 13,7% en relación con el presupuesto inicial anterior, superior al 1,96% permitido al resto del sector público no financiero”.

Incluso, el órgano contralor tuvo que improbar el presupuesto de 46 ayuntamientos porque contemplaban aumentos salariales superiores a la inflación, que a julio de 2021 registró una variación interanual del 1,44%.

El presidente Carlos Alvarado, sin embargo, se desligó de cualquier responsabilidad política por el incremento en el gasto corriente por parte de los municipios.

“Me parece que la Contraloría haga estos señalamientos y llame a tomar las acciones necesarias sobre este caso (...). Cualquiera de estas cosas no tiene un impacto en los resultados positivos que nosotros hemos logrado y que ha sido una lucha en los cuatro años de nuestro gobierno”, dijo el mandatario.