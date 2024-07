Auditoría advierte eliminación irregular de declaraciones en acta municipal

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Abangares emitió una advertencia al Concejo Municipal de ese cantón por haber permitido que se eliminaran irregularmente declaraciones del presidente municipal, Gerardo Cruz, del acta del 11 de junio pasado.

Los acontecimientos ocurrieron durante la sesión 35 del Concejo Municipal, mientras los regidores debatían sobre la aprobación de permisos para las fiestas de la Cámara de Ganaderos de Abangares.

Cruz fue electo regidor por el Partido Unidos Podemos (PUP) el pasado 4 de febrero, y es tanto presidente del concejo como de la cámara. Como podría tener un conflicto de intereses, decidió recusarse para no hablar del tema.

Sin embargo, luego de que se retiraron los invitados a la sesión, Cruz tomó la palabra y dio detalles logísticos sobre la realización de eventos taurinos por la Cámara de Ganaderos. Incluso, detalló que esa organización tuvo que realizar inversiones en el redondel.

“Nosotros en estas últimas fiestas tuvimos que meter ¢12 millones en unos toriles nuevos que se hicieron, porque la administración anterior del redondel lo habían destrozado totalmente, entonces no podíamos dejarlo sin toriles. Tuvimos que invertir ¢12 millones, de dónde creen que sale esa plata. Nosotros (la Cámara) tenemos una deuda de ¢4 millones, pudimos pagar ¢8 millones, pero tuvimos que hacer una deuda a nombre de nosotros, donde cada uno de la Junta Directiva es fiador y si no logramos sacar plata de las próximas fiestas para pagar esa deuda, los tenemos que pagar nosotros”, expresó Cruz en el registro del audio.

LEA MÁS: Regidora se opone a transmitir sesiones del Concejo Municipal

Según explicó el órgano auditor en la advertencia MA-AI-IAD-0007-202, tras las declaraciones de Cruz, intervino el regidor Alberto Blanco, quien le dijo al presidente del concejo que no debía referirse a esos temas porque sus declaraciones lo convertían en “juez y parte”.

Ante esto, Cruz dijo: ”Retíreme por favor eso del acta, tiene razón Alberto, ya no hablo más”.

A la izquierda, José Gerardo Cruz, presidente del Concejo Municipal de Abangares, y a su lado Javier Bogantes, alcalde de ese cantón. (Facebook Abangares Creativo)

El 24 de junio la Auditoría Interna solicitó el audio y el acta de la sesión y constató que, en cumplimiento de la orden de Cruz, se había eliminado su declaración.

Esto violenta la Ley General de Administración Pública, que en su artículo 56 establece que debe levantarse un acta de las sesiones de los órganos colegiados, y esta debe contener “la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas”.

Incluso, el órgano auditor recalcó que el artículo 52, que rige la realización de sesiones virtuales, determina que se debe garantizar la autenticidad e integridad de la voluntad colegiada, la conservación e inalterabilidad de lo actuado, y su grabación en medios que permitan su reproducción.

LEA MÁS: Instituciones públicas obligadas a transparentar sesiones de juntas directivas

En consecuencia, el órgano auditor le recalcó al Concejo Municipal que debe ser crítico en las futuras actuaciones cuando algún miembro violente o trate de violentar el ordenamiento jurídico, ya que esto resulta merecedor de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.

“Los audios se graban con la intención de transcribir de manera íntegra, clara y detallada todo lo que se trata en una sesión del Concejo Municipal, hacer notar las actuaciones de los servidores públicos mediante las declaraciones captadas en audio y su transcripción en actas.

“En esta sesión se evidencia que el presidente del concejo ordena no transcribir en el acta algunos temas, en este caso resulta más grave su solicitud porque reconoce el conflicto de intereses que se generó. Esta mala práctica podría relacionarse con una serie de delitos. Es improcedente solicitar la alteración de un acta”, expresó la Auditoría Interna.

LEA MÁS: Alcalde ofreció contratar a mujer a cambio de que retirara demanda por inacción ante presunto abuso sexual

La Nación contactó al presidente del Concejo Municipal para conocer su criterio sobre la advertencia de la Auditoría. Cruz admitió las palabras que dijo, pero aclaró que todo se trató de un error.

“En la última sesión rectifiqué y dije que no debía haber dicho eso, que me disculparan. Yo dije que fue un error, que estaba conversando con alguien más y que me disculparan, no debí haber explicado el tema del redondel”, reconoció Cruz.