Regidora alega que proyectos deben hacerse ‘a callado’

La regidora suplente de Abangares, Cinthia Gamboa, del Partido Unidos Podemos (PUP), argumentó que el Concejo Municipal debe hacer sus proyectos “a callado”. Lo dijo el 18 de junio, al defender la idea de que este ayuntamiento no transmita las sesiones en vivo.

Esta Municipalidad tiene más de dos meses de no transmitir dichas sesiones, pese a que la jurisprudencia de la Sala IV ha establecido la obligación de hacerlo.

“Ahorita no es el momento idóneo para estar transmitiendo las sesiones en vivo, ¿por qué? Porque nos estamos acomodando, estamos aprendiendo, nuestra municipalidad se está limpiando y sabemos que aquí hay mano oscura. (...) Hay personas que quieren el mal, quieren vernos caer a todos y nos van a meter zancadillas.

“Primero debemos dar un tiempo prudente, así fuera que en nuestra campaña, y voy a hablar de nosotros, Unidos Podemos, fue algo que tiró en campaña, transmitirlo en vivo, pero no es el momento idóneo, me lo han dicho muchas personas”, dijo Gamboa, según consta en el acta certificada del 18 de junio.

La regidora expuso esta postura durante una discusión relacionada con las transmisiones del Concejo a través de alguna plataforma oficial del ayuntamiento. La última sesión transmitida en vivo fue la del 1.° de mayo, en la cual tomó posesión el nuevo alcalde, Javier Bogantes, también de Unidos Podemos, y los nuevos ediles.

De izquierda a derecha, José Gerardo Cruz, presidente del Concejo Municipal de Abangares, y Javier Bogantes, alcalde del cantón. Foto: (Facebook Abangares Creativo)

Mediante un fallo emitido por la Sala IV en diciembre del 2022, los magistrados de la Sala Constitucional sentenciaron que los gobiernos municipales no solo tienen la obligación de facilitar el acceso de la ciudadanía a las discusiones que ocurren en los concejos municipales, sino también a las de las comisiones adscritas.

Así lo estimaron luego de conocer un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano de Paraíso, quien denunció que las comisiones estaban sesionando en privado, al margen del control ciudadano y que, además, nunca se publicaban las actas de lo sucedido.

“Es obligación de las municipalidades registrar mediante audio y video las sesiones de sus órganos colegiados, lo cual incluye a distintas comisiones permanentes y especiales. Pero, además, como lo ha establecido esta Sala, las sesiones de estos órganos municipales deben ser transmitidas en vivo a la ciudadanía en aras de satisfacer la publicidad y transparencia de este tipo de actos”, concluyeron los magistrados.

Además de los fallos del Tribunal Constitucional, la Ley General de Administración Pública, en su artículo 52, inciso 5, también obliga a divulgar las reuniones de los cuerpos colegiados.

“En el caso de los órganos que realicen sesiones públicas, se deberá garantizar la publicidad mediante la utilización de medios virtuales, que permitan que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real las deliberaciones”, detalla dicha ley.

El pasado viernes 5 de junio, La Nación preguntó al alcalde Bogantes cómo era posible tener acceso a las grabaciones de las sesiones, ya que estas no están disponibles en redes sociales ni en la página web del ayuntamiento. El gobernante indicó que no podía hacer esa gestión, sino que debía hacerse por medio de la Secretaría del Concejo Municipal.

Ese mismo viernes, este medio intentó contactar en varias ocasiones con la recepción del ayuntamiento de Abangares y con la Secretaría del Concejo; sin embargo, ninguna de las múltiples llamadas que se realizaron fue atendida.

Presidente municipal de Abangares no está de acuerdo con regidora

En una llamada con La Nación, el presidente del Concejo Municipal de Abangares, José Gerardo Cruz, aseguró estar en desacuerdo con las palabras de la regidora Cinthia Gamboa, quien además es su compañera de partido.

En primera instancia, Cruz negó que Gamboa hubiese abogado por no transmitir las sesiones; no obstante, luego de oír las palabras de su compañera, aseguró estar en desacuerdo con ella.

“Ella no ha propuesto una moción para que no transmitamos, ella hizo un comentario. No estoy de acuerdo, jamás. Nunca lo hemos pensado, eso fue una cosa de ella; no sé por qué lo dijo, pero nosotros no hemos pensado nunca en no transmitir”, aseguró el presidente del Concejo.

Cruz argumentó que el municipio de Abangares no ha transmitido las sesiones del Concejo por limitaciones tecnológicas, ya que no tienen cámaras ni micrófonos. Asimismo, garantizó que el ayuntamiento ya presupuestó el dinero necesario para adquirir esos artículos y cumplir con lo ordenado por la Sala IV.

Aseguró que, en las primeras cuatro semanas de funciones, sí se transmitieron las sesiones, mediante la contratación de una organización externa que, a su vez, emitió la señal por medio de Facebook.

“Nosotros no tenemos el equipo adecuado, nadie está obligado a lo imposible, somos una municipalidad muy pobre que llegamos hace mes y medio a tomar esta situación. El alcalde nuevo ya tiene la solicitud para comprar el equipo adecuado, porque la administración anterior no dejó presupuestado nada. Estamos viendo qué podemos hacer”, explicó Cruz.

La Nación intentó contactar hasta en tres ocasiones con la regidora Cinthia Gamboa; sin embargo, no fue posible contactarla. Se le dejó un mensaje de Whatsapp con el fin de obtener su perspectiva sobre sus declaraciones.

