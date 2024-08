4 partidos votarán contra reelección de magistrado Luis Porfirio Sánchez

Las fracciones legislativas de los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Frente Amplio (FA), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) anunciaron que votarán en contra de la reelección del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, presidente de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, por un nuevo periodo de ocho años.

Estas cuatro bancadas, más los diputados Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández, de Liberación Nacional (PLN), y Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), suman 30 votos negativos para la reelección de Sánchez. En el caso del PPSD, se incluye a Luz Mary Alpízar, quien suele trabajar aparte del resto de la fracción.

De manera que el futuro del juez depende de la decisión que tomen los demás diputados del PLN y el PUSC, pues los magistrados se reeligen de forma automática, a menos de que 38 diputados se pronuncien en contra. La votación sobre Sánchez se efectuará este miércoles 28 de agosto.

Nueva República y la fracción oficialista del PPSD se opondrán a la continuidad de Sánchez al argumentar que ha permitido una gran acumulación de expedientes judiciales sin resolver en su despacho.

“Nosotros vamos a votar en contra, como justifiqué en la Comisión de Nombramientos”, dijo la jefa de fracción de Progreso, Pilar Cisneros, quien argumentó que el rezago de casi 700.000 expedientes judiciales le hace daño al país. “Resulta que don Porfirio, en su despacho personal, tiene un rezago de más de 800 expedientes”, dijo.

Por su parte, el Frente Amplio y el Liberal Progresista tomaron en cuenta tanto la acumulación de expedientes como el hecho de que una jueza de Trabajo afirmó haber sufrido un acto obsceno no consentido por parte del magistrado en el año 2000.

Este lunes 26 de agosto, La Nación publicó un video en el cual la jueza Silvia Elena Arce dijo que ella es la persona a la que se refiere un artículo publicado por el abogado Mario Rucavado, en el medio de comunicación Delfino.cr, en el que dice que Sánchez se masturbó frente a una jueza interina. El alto juez niega la versión y anunció una querella contra ambos.

Adicionalmente, el pasado 22 de agosto, 18 organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que señalan al magistrado por presuntos actos de violencia contra las mujeres y abuso de poder.

El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, confirmó que su bancada tomó este lunes la decisión de oponerse a la permanencia de Sánchez en el cargo por las “gravísimas denuncias” que han surgido en su contra.

“Hace apenas unos minutos salió un video de una funcionaria judicial indicando que es la persona de la cual se trata un señalamiento realizado por un abogado de nombre Rucavado, y es un señalamiento gravísimo de una agresión sexual. Obviamente desde la fracción del Frente Amplio no vamos a dejar pasar esto por alto”, declaró Acuña.

En tanto, los votos negativos del Nueva República y el PLP fueron confirmados por los jefes de fracción de ambos partidos, José Pablo Sibaja y Luis Diego Vargas.

Sánchez asegura que nunca ha acosado ni abusado sexualmente de ninguna persona, y que nunca se ha presentado una denuncia ni queja de esa naturaleza en su contra. Además, cuestionó que esta versión surja en la víspera de la votación de su reelección en la Asamblea Legislativa.

Luis Porfirio Sánchez (al centro, en la imagen) lamentó que se le cuestione en la víspera de su reelección. Foto: (Jose Diaz)

La Nación consultó a las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) al respecto. Tanto los socialcristianos como los verdiblancos indicaron que sus bancadas no ha tomado una posición. Asimismo, la diputada independiente, María Marta Padilla, reconoció que tampoco ha decidido cómo votará.

Por su parte, la independiente Gloria Navas confirmó que apoyará la reelección del magistrado, ya que considera que las acusaciones contra Sánchez no son ciertas y forman parte de una “campaña fríamente calculada”.

Anteriormente, la diputadas Monserrat Ruiz y Daniela Rojas, del PLN y el PUSC, respectivamente, indicaron que votarían en contra de la reelección de Luis Porfirio Sánchez.

“No podemos seguir perpetuando más las prácticas en torno a la violencia sexual hacia las mujeres, no podemos permitir este tipo de acciones en personas con puestos de poder”, declaró Ruiz a La Nación.

Su compañero de bancada, José Joaquín Hernández, afirmó que la información que surgió en los último días le generó dudas sobre la reelección del magistrado, por lo tanto, votará en contra. “Es un puesto de mucha relevancia e importancia para el país y no deberían existir cuestionamientos”, apuntó.

Rojas explicó que su posición personal es votar en contra, aunque su fracción aún no se decide. “Es una decisión tomada. Me dediqué a buscar información, a conversar con personas, y aunque no ha sido juzgado, ante la duda de que estos actos tan aberrantes sean una realidad, voy a dar mi voto en contra”, aseveró.

Finalmente, la congresista Luz Mary Alpízar declaró que se opondrá a la continuidad de Sánchez por dos razones.

“La primera, porque varias mujeres están hablando, informando sobre situaciones vividas, muchas de estas desde luego no tenemos denuncias, pero ya son muchas las organizaciones sociales de mujeres. También, entendamos que hay un tema de derechos, que somos un país de derecho y este señor le negó el derecho de lactancia materna a una defensora pública”, aseguró Alpízar.

Sánchez fue electo magistrado con votación secreta el 5 de setiembre del 2016 y, en octubre del 2022, asumió la presidencia de la Sala Segunda. Su nombramiento vence este 5 de setiembre.

La votación para su reelección está prevista para el miércoles 28 de agosto, pues el nombramiento del juez vence el 5 de setiembre.