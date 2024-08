Jueza afirma haber sufrido ‘acto obsceno’ por parte del magistrado Luis Porfirio Sánchez

La jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce Meneses, afirmó haber sufrido un acto obsceno no consentido por parte del magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, en el año 2000. “Fue algo totalmente inesperado, yo no lo pedí, fue sorpresivo”, dijo.

“Yo soy la funcionaria judicial a la que alude el artículo, como una jueza interina. Los hechos ocurrieron cuando yo trabajaba en una oficina del sétimo piso del edificio de tribunales de Goicoechea, y el funcionario Porfirio Sánchez entró a despedirse porque, al día siguiente, yo me iba de vacaciones”, aseveró la funcionaria judicial a La Nación, en referencia a un artículo publicado por el abogado, Mario Rucavado, en el medio de comunicación Delfino.cr, el pasado 20 de agosto.

Jueza dice haber sufrido una conducta impropia por parte de un magistrado

Por su parte, el magistrado Sánchez negó categóricamente el relato; sostuvo que nunca ha acosado ni abusado sexualmente de ninguna persona, además de que nunca se ha presentado una denuncia ni queja de esa naturaleza en su contra. Además, cuestionó que esta versión surja en la víspera de la votación de su reelección en la Asamblea Legislativa.

El relato publicado y la versión de la jueza

El abogado Rucavado narró unos acontecimientos que, según indicó, le fueron compartidos por una de sus clientas. De acuerdo con el relato, los hechos habrían ocurrido cuando ella se desempeñaba como jueza interina. No reveló el nombre de la mujer, pero este domingo la jueza Silvia Elena Arce sostuvo que se trata de ella.

“Fui yo quien narró a don Mario Rucavado las conductas de ese hombre mencionadas en su artículo. Don Mario no mintió, él dijo lo que yo le conté, y yo estoy diciendo la verdad” — Jueza Silvia Elena Arce

El abogado había escrito: “En razón de mi ejercicio profesional, tuve conocimiento de una situación realmente deplorable, de la que tengo secreto profesional, pero que la víctima me ha autorizado su relato. Siendo compañeros de tribunal, sostuvieron una reunión en la oficina de ella. Él, de pie y caminando en la sala de la oficina, mientras ella revisaba expedientes (en aquella época físicos) sentada en uno de los sillones de su oficina.

“Cuando terminó con los expedientes y volvió a dirigirse a él, cuál fue su sorpresa que él se había bajado la jareta y se estaba masturbando. En ese momento, ella era jueza interina y él juez nombrado en propiedad, además de pariente del entonces magistrado Jorge Rojas Sánchez, lo que me explicó su silencio de muchos años. Cuando tuve conocimiento de este bochornoso hecho, lamentablemente cualquier acción judicial estaba prescrita y se consumó la inconducta sin consecuencias, al menos jurídicas”.

Luis Porfirio Sánchez es magistrado de la Sala II desde el año 2016. Foto: Jorge Castillo. (Jorge Castillo)

Al respecto, la jueza dijo: “Fui yo quien narró a don Mario Rucavado las conductas de ese hombre mencionadas en su artículo. Don Mario no mintió, él dijo lo que yo le conté, y yo estoy diciendo la verdad”.

La jueza indicó a La Nación que emite sus declaraciones por su propia voluntad, sin que nadie se lo pidiera ni la presionara para hacerlo. Añadió que lo hizo consciente de sus posibles consecuencias, pero velando por el bien común.

“Fue algo totalmente inesperado, yo no lo pedí, fue sorpresivo, no tuve opción de no verlo porque estábamos en una oficina con la puerta cerrada, ni de decirle si yo quería presenciarlo. Lo califico como un acto obsceno. Ese individuo siempre estaba haciendo comentarios sobre los cuerpos de otras mujeres, y sobre la indumentaria de las compañeras incluyendo la mía. Perdón por las expresiones, pero decía ‘vio que tetas las de esa jueza’, ‘la jueza tal de pensiones se tiene un culo’, ‘que piernotas’. No parecía un hombre adulto, casado y con una niña”, agregó Arce.

La jurista precisó que tiene casi 30 años de laborar en el Poder Judicial.

Luis Porfirio Sánchez: ‘Rechazo de forma categórica las acusaciones’

La Nación contactó con el magistrado Porfirio Sánchez para conocer su versión sobre estos supuestos acontecimientos. El juez aseguró que la narración de Arce y Rucavado es falsa, y agregó que continuará buscando su reelección como magistrado.

“Rechazo de forma categórica las acusaciones. Nunca he acosado o abusado sexualmente de ninguna persona. En mi carrera judicial nunca he tenido denuncias de esa naturaleza, ni cuando me sometí al proceso de elección, hace 8 años, ni hasta ahora -en el proceso de reelección- recibí quejas ni denuncias por tales motivos.

“Resulta inadmisible que estas falsedades se divulguen a tres días de que el plenario legislativo conozca de mi reelección, después de que superé la comparecencia en la Comisión de Nombramientos, lo que pretende imposibilitarme el ejercicio de mi derecho de defensa. Ni mi familia ni yo permitiremos que se ofenda ni mi honor ni mi decoro”, declaró el magistrado.

Sánchez indicó que mañana, martes 27 de agosto, presentará una querella contra Mario Rucavado y Silvia Arce. Añadió que las acusaciones son represalia porque él interpuso una queja contra la jueza en su condición de coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Laboral del Poder Judicial.

Grupo de diputados duda de reelección de magistrado Porfirio Sánchez

Este sábado 24 de agosto, La Nación dio a conocer que un grupo de diputados se opone a la reelección del magistrado Luis Porfirio Sánchez por otros ocho años, luego de que 18 organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que lo señalan por presuntos actos de violencia contra las mujeres y abuso de poder.

Por su parte, en una carta enviada a los miembros de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, el juez rechazó las acusaciones, las calificó de falsas y afirmó que no existe denuncia alguna en su contra por supuestos delitos sexuales ni ha sido sancionado en el ejercicio de sus labores, además de que siempre ha sido respetuoso con sus compañeras.

Alegó que existe una campaña para ensuciar su nombre específicamente en el momento en que se encuentra en proceso de reelección.

“Nunca he sido denunciado por ningún delito sexual ni por conductas de acoso sexual en el trabajo. Tengo más de 31 años de servicio, nunca he sido sancionado por ninguna conducta en el ejercicio de mis funciones; tengo reconocimientos por parte del Poder Judicial por mantener un registro disciplinario intachable”, agregó a los diputados.

Ante el anuncio de la querella, Rucavado publicó un nuevo artículo en el que rebatió a Sánchez y afirmó que puede probar que sus declaraciones son veraces.

“No he inventado ningún relato y tampoco he dudado nunca de la versión de una mujer intachable. Yo le creo a ella”, dijo el abogado en referencia a Silvia Elena Arce.

La votación está prevista para realizarse el próximo miércoles 28 de agosto, ya que el nombramiento del juez vence el 5 de setiembre. Sánchez fue electo magistrado con votación secreta el 5 de setiembre del 2016 y, en octubre del 2022, asumió la presidencia de la Sala Segunda.

Los magistrados se reeligen de forma automática, a menos de que 38 diputados se pronuncien en contra.

