El País

‘Pet friendly’ con restricciones: lo que ya no pueden hacer los dueños de perros en Costa Rica

Locales comerciales modificaron sus políticas y los dueños de mascotas lo lamentan. Así han cambiado las reglas.

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El ingreso de perros a centros comerciales ahora tiene normas más estrictas y algunas prohibiciones, esto luego de que en agosto un niño fuera mordido por un can en un centro comercial en Escazú. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pet friendlyMultiplaza
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.