‘Pet friendly’ con restricciones: lo que ya no pueden hacer los dueños de perros en Costa Rica

El ingreso de perros a centros comerciales ahora tiene normas más estrictas y algunas prohibiciones, esto luego de que en agosto un niño fuera mordido por un can en un centro comercial en Escazú.

La Costa Rica pet friendly que conocimos en los últimos años cambió en las últimas semanas y hoy nuevas reglas y prohibiciones modificaron drásticamente la posibilidad de que los perros de la casa acompañen a sus dueños o tutores a comer o a la mayoría de centros comerciales con la flexibilidad de antes.

Hoy, la mayoría de restaurantes no permiten el ingreso de mascotas ni siquiera a la terraza y los centros comerciales endurecieron las reglas y en algunos casos prohibieron la visita de ciertas razas.

El 9 de agosto, un niño de 7 años fue mordido por un perro raza Pit Bull en Multiplaza Escazú. Su madre, Melissa Gutiérrez expuso la situación y se quejó del trato recibido por el centro comercial mediante una publicación en redes sociales: la mamá reclamó por la supuesta falta de protocolos para atender situaciones de este tipo.

El caso además de viralizarse y poner sobre la palestra la permanencia de mascotas (considerados familia para muchas personas) en diferentes locales comerciales, provocó que el ministerio de Salud emitiera un comunicado en el que afirmó que reforzaba las regulaciones sobre el ingreso de mascotas a comercios. La Nación escribió a Gutiérrez para conocer su opinión sobre los cambios implementados, sin embargo, al cierre de esta nota no se tuvo respuesta.

Salud recordó que según el Decreto Ejecutivo 31626 (en el que se aborda el tema de tenencia responsable), solamente los gatos y los perros son considerados animales de compañía.

También, reiteraron que la permanencia de animales de compañía en establecimientos con servicio de alimentación está prohibido y que solamente podrán ingresar animales de asistencia, como perros guía para personas con discapacidad visual.

Además, instruyeron que otro tipo de negocios, como centros comerciales, que admitan el ingreso de gatos o perros deben cumplir con una serie de medidas, entre ellas: tener en su plan de emergencias y una guía para accidentes e incidentes relacionados con animales y contar con pólizas de seguro y comunicarlo a todos sus funcionarios.

El 23 de agosto ocurrió un nuevo caso en el que un perro atacó a una niña en Momentum Pinares. El mall respondió que la lesión fue superficial y que su personal de seguridad actuó de forma inmediata siguiendo el Protocolo Interno de Seguridad ante Incidentes con Animales de Compañía, el cual está respaldado por la Ley de Bienestar Animal y la normativa del Ministerio de Salud.

La administración comentó que llamaron al 9-1-1, coordinaron con el servicio de ambulancia y brindaron asistencia inmediata en la Torre Médica del centro comercial, como lo establecen sus lineamientos.

Tras lo ocurrido en agosto, centros comerciales, restaurantes y hasta ferreterías endurecieron sus políticas pet friendly.

Ingreso prohibido en mayoría de restaurantes y nuevas reglas

Mauricio Rodríguez, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), confirmó a La Nación que la mayoría de locales comerciales afiliados decidieron eliminar el ingreso de animales de compañía, salvo en el caso de perros de servicio como lo establece Salud.

Contó además que la prohibición de ingreso siempre había existido, no obstante, que debido a la moda pet friendly muchos lugares flexibilizaron las normas y que en ocasiones hubo clientes que llegaron con serpientes, conejos y hasta cerditos a los restaurantes.

Sobre si la medida de restringir el ingreso de mascotas a los locales de consumo de alimentos ha representado una baja en ventas, comentó que ningún afiliado a la cámara lo ha informado.

Rodríguez ejemplificó que los restaurantes de comida rápida transnacionales nunca permitieron el ingreso de mascotas porque ellos son respetuosos de las reglas.

En el caso de las cafeterías Starbucks en las que era usual ver perritos, por medio de redes sociales comunicaron que siguiendo las disposiciones del ministerio de Salud “ya no podrán recibir mascotas” en ninguna de las sucursales del país.

“Siempre podrás pasar con tu perrito por nuestros drive-thru por un Puppyccino (vaso con crema batida)”, detallaron.

Las limitaciones de ingreso que enfrentan las personas y sus mascotas, sobre todo perros, no se reducen a restaurantes. Ahora su visita a centros comerciales está condicionada.

Multiplaza actualizó su reglamento el 25 de agosto, tal y como consta en su sitio web. Allí se establecen las nuevas normas que incluyen que solamente pueden ingresar animales de 40 centímetros de altura, que deben llevar una correa que no exceda el metro y medio de largo; aun cuando vaya en coche debe usar collar, todos los animales que ingresen tienen que tener placa con los datos de los propietarios y es indispensable que cuenten con las vacunas al día.

“El perro no podrá estar enfermo, ser agresivo, mostrar estrés extremo o tener conductas que representen riesgo. Tampoco se permite el ingreso de hembras en celo”, dice el reglamento.

En el mismo documento se detalla que el ingreso está prohibido para más de 25 razas y cruces de perros. Entre ellos: Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bully (incluyendo XL Bully), Fila Brasileiro, Pastor Alemán, Gran Danés y San Bernardo.

Según el presidente de Cacore, el ingreso de perros está prohíbido en la mayoría de restaurantes. El minsiterio de Salud indicó que solamente pueden ingresar perros de servicio. (Jose Cordero)

La Nación intentó contactar a Grupo Roble o a algún vocero de Multiplaza para conocer más información sobre la actualización de las normas. Sin embargo, tras llamar a los números disponibles, servicio al cliente indicó que había que acudir al mall y solicitar, en el puesto físico de información, un correo electrónico para por ese medio realizar las consultas al departamento de comunicación.

Los cambios no llegaron solamente a Multiplaza, el centro comercial Avenida Escazú, uno en el que siempre fue usual ver perros de todos los tamaños y razas, también compartió en sus redes sociales su reglamento.

Igualmente se intentó conversar con Portafolio Inmobiliario sobre sus reglas y algún cambio en la visitación de este y sus otros malls, no obstante respondieron que “el tema se encuentra en análisis con el equipo legal y de operaciones de Portafolio Inmobiliario, por lo que todavía no es posible dar declaraciones”.

En las redes sociales, Avenida Escazú comunicó, entre otras normas, que solamente se permite el ingreso de perros, que únicamente podrán estar en áreas de comidas los animales de servicio y que se debe procurar que ninguna persona ajena se acerque a la mascota que de por sí deberá estar siempre acompañada por un mayor de edad.

También, el uso de bozal es obligatorio para perros medianos, grandes y gigantes. Meses atrás, era normal ver un Doberman permaneciendo en el centro comercial sin este tipo de accesorio.

Asimismo, prohibieron la entrada a perros “que puedan representar un riesgo para otros animales o para las personas”, aunque no precisaron cuáles.

En el caso de EPA aún pueden ingresar perros, sin embargo, ahora es necesario que algunos usen bozal y que siempre tengan puesta la correa, según confirmó este medio al llamar a servicio al cliente. La Nación gestionó consultas con la ferretería para conocoer sobre si tenía nuevas medidas de ingreso de animales tras lo ocurrido en las últimas semanas. Al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Para Silvia Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, el país está tomando el camino correcto: considera que el acceso pet friendly vigente antes de agosto era muy permisivo y que todo siempre es bonito hasta que ocurre un inconveniente. Según dijo, el minsiterio de Salud se les acercó para contar con su apoyo en la elaboración de normativas.

La veterinaria comentó que estas medidas son un buen inicio para poner el tema sobre la mesa y así empezar a regular el ingreso de los perros a los diferentes establecimientos.

“En un mundo ideal, ¿cuál sería para mí el concepto de pet friendly?: un lugar donde puedo llegar con mi mascota, sé que ese establecimiento cuenta con polóticas que minimizan el riesgo para mí y para la mascota. Que no es un ambiente en el que mi mascota se va a estresar y que si pasa una eventualidad por desgracia, a pesar de que hayan tomado todas las previsiones del caso, van a saber qué hacer y cómo responder”, comentó Coto.

En el otro lado de la historia están los propietarios y tutores de perritos que sienten afectación con estos cambios.

El mall Oxígeno reiteró que en su caso las puertas están abiertas para mascotas siempre y cuando los dueños sigan el reglamento que tienen desde sus inicios. (JOHN DURAN)

“He sentido bastante el golpe”

Andra Rojas, comunicadora y dueña de una Pomeranian llamada Balenciaga, lamenta lo que está ocurriendo, pues asegura que la perrita era su compañera en sus salidas a comer.

“La andaba para todo lado. Me acompañaba a hacer brunch, a Multiplaza, la llevaba a caminar a Avenida Escazú, donde los perritos podían distraerse. No soy fan de parques para perros porque se pegan pulgas y garrapatas, entonces prefería llevarla a cafeterías y restaurantes.

“Siempre ha tenido excelente comportamiento. He sentido bastante el golpe desde lo que sucedió en Multiplaza. He sentido mucha lastima por las mascotas: principalmente la mía”, comentó Rojas.

La propietaria lamenta ya no poder acudir con su mascota a casi ninguna parte y dice que el animal también resiente el cambio.

Una situación parecida es la de Lucía Zúñiga, vecina de Coronado y propietaria de Sweet, un Border Collie de un año al que le hace falta poder visitar restaurantes con senderos.

Para Zúñiga, quien ha llevado cursos para entrenar a sus perros, es importante poder incluir a las mascotas en este tipo de lugares, pues comenta que la socialización ayuda a formar el carácter de los canes.

“Hay que llevarlo al centro comercial , al parque, hay que llevarlo a diferentes espacios desde que es muy pequeño para que el perro pueda aprender que son espacios no amenazantes. Eso crea perros buenos y equilibrados”, aseguró.

Puertas abiertas

A diferencia de otros locales, el mall Oxígeno, en Heredia, afirmó que desde su concepción han sido un espacio pet friendly y que “mientras en otros lugares se han cerrado puertas, en Oxígeno las mantienen abiertas, siempre bajo el cumplimiento de los protocolos y la normativa de bienestar animal que aplican”.

“No fue necesario modificar las reglas, porque desde nuestros inicios en Oxígeno contamos con un protocolo, un reglamento y una política de bienestar animal claramente establecidos. Lo único que hemos hecho es reforzar algunos aspectos de rotulación y señalización para alinearnos aún más con las disposiciones del Ministerio de Salud, que no cambiaron, sino que comenzaron a exigirse con mayor rigurosidad”, afirmó Oxígeno tras consultas de este diario.