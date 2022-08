Se admiten perros: así es la vida Pet Friendly de los ticos

Bienvenidos al mundo Dog Friendly, un espacio en la tierra en el que es posible ir a almorzar o a tomarse algo, a vacacionar en un hotel o hacer compras en el mall acompañado de sus perros.

Cuando se habla de Pet Friendly se entiende a aquellos sitios amigables con las mascotas, pero para este artículo nos enfocamos, sobre todo, en perros (Dog Friendly), en esos amigos de cuatro patas que ahora tienen presencia en todo y le recuerdan a las personas que son animales de compañía y seres sintientes que merecen buenos tratos.

Al visitar el mall Oxígeno, en Heredia, las personas se toparán con visitantes peludos, pues el centro comercial es amigable con las mascotas. (JOHN DURAN)

Amante o no de las mascotas, es posible que usted se haya topado en algún negocio, mall o restaurante a perritos con sus dueños y es que en tiempos recientes cada vez más comercios se unen a la tendencia en la que las mascotas (sobre todo canes) son bienvenidas.

Para este reportaje conversamos con personas que ven a los perros como parte de la familia y que salen con ellos a todas partes. También se presenta la perspectiva de variados comercios que abrieron sus puertas a los animales. Asimismo, le presentamos una serie de recomendaciones por parte de una veterinaria para que tome en cuenta cuando sale con su mejor amigo o perrijo; e incluso algunas sugerencias que brinda el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Antes, repasemos números que vale conocer, porque son muchos los perros con los que coexistimos: según la firma investigadora Kantar Ibope Media, tras una serie de entrevistas realizadas sobre la tenencia de mascotas en Costa Rica, un 81.4% de las personas manifestó tener al menos un perro en su casa.

Por otra parte, resultados de una investigación de Unimer, realizada en noviembre del 2021, en la que participaron 1.171 personas de todo el país, un 40% afirmó estar de acuerdo con que en los diferentes comercios se permitiera el ingreso de mascotas. Además, un 12% de los consultados comentó que ellos sí han llevado a sus mascotas a hoteles y restaurantes, entre otros lugares públicos.

Brownie, una labradora chocolate, acompañó a su dueña (mamá) a hacer unas compras a EPA. Laura Monge cumplió el sueño de visitar la ferretería con su perrita, quien le acompañaba a todas partes. Foto: Cortesía.

De compras con una labradora de 40 kilos Copiado!

Laura Monge, de 44 años, se declara una mamá perruna. Para ella sus perras labradoras son parte de la familia y por eso en su carro cada mascota cuenta con su propio cinturón de seguridad. Sus planes siempre incluyen perros y la posibilidad de saber que puede acudir a ciertos lugares con sus canes es una maravilla.

Esta vecina de Turrialba ha podido llevar a las perras a algunos restaurantes que son Pet Friendly en su zona, por ejemplo al Haras Turrialba.

Sin embargo, hay una experiencia inolvidable que un espacio Pet Friendly le permitió vivir a Laura con su amada perrita Brownie, quien en vida fue “la princesa de la casa”.

“Brownie siempre andaba con nosotros (ella y su esposo) para todas partes. Muchos me identificaban porque siempre andaba con ella. Una vez nos salió un trabajito y debíamos conseguir productos en EPA. En esos días a Brownie le detectaron insuficiencia renal, no podíamos dejarla sola. Ese día teníamos que ir a esa ferretería y afortunadamente al ser Pet Friendly pude bajarla, ponerla en coche, ir a adquirir producto y no dejarla sola ni medio minuto. Eso lo valoré demasiado. Ese mismo fin de semana ella falleció”, recuerda.

Brownie, de 40 kilos, se paseó a bordo de un coche de compras, por los pasillos de la enorme ferretería.

“Como siempre andaba conmigo, siempre pensaba en llevarla y lo pude cumplir. Falleció el 29 de enero de este año. Gracias a que pude ingresar con Brownie no tuve que separarme de ella. Aparte de cumplir el sueño de andarla ahí adentro, fue poder estar con ella”.

Para una amante de las mascotas, el que hoy diferentes lugares como restaurantes, hoteles y mercados gastronómicos, entre otros, sean amigables con los perritos, es muy grato.

“Definitivamente es muy importante. Hay un vínculo que existe entre dueño y mascota que puede sanar muchas cosas y por eso es tan importante poder tener a los perros cerca. Ellos brindan compañía, ayuda, seguridad y en algunos lugares si ando con mis perras me siento protegida. Es agradable pasar momentos en familia y ellas son parte de la familia. Son mis perrijas”, comentó.

Actualmente, Laura vive con sus perras Nutella, África y Godiva. Como dueña que busca ser responsable siempre sale cargando las bolsitas para recoger desechos, sus tazas de agua personales, sus correas y mantiene a los animales en control veterinario.

“Ellas tienen control veterinario, no tienen pulgas, ni garrapatas, las cuido de cualquier microorganismo desparasitándolas. Sus vacunas están al día, cuando salen no les suelto la correa. Cada una tiene su collar con nombre y número de teléfono del propietario. En el carro las tres salen con cinturón. Cada una sale con su propio bulto con sus cosas”, detalló.

Recuerda que una vez pudo ir con Brownie a un hotel en Guanacaste, sin embargo, también ha topado con lugares en los que no quieren recibir perros, sobre todo, si son canes grandes. No obstante, el recuerdo más preciado fue el que vivió en la ferretería y atesora fotos de aquella experiencia.

Angélica Zamora, vocera de EPA, comentó a Revista Dominical que es desde el 2017 que ellos permiten el ingreso de perros a sus cinco locales. “Esto nació porque reconocemos que las mascotas son parte de la familia y que comparten el hogar. Con ello, logramos mejorar la experiencia de los clientes que quieren ser acompañados por ellos incluso cuando están haciendo compras”, dijo.

Explicó que más que ver como una obligación incluir a los perritos, lo vieron como una oportunidad para hacer “más felices a los clientes”.

Acerca de aquellas personas que no se sienten cómodas conviviendo con perros al hacer sus compras, Zamora contó que la empresa ha tomado medidas para el confort de todos: los clientes dog friendly y los que no lo son.

“Contamos con la aceptación de la gran mayoría de las personas que nos visitan. Con la intención de diferenciar los carritos, hemos dispuesto en todas nuestras tiendas de carritos de compras exclusivos para mascotas que están identificados para ese fin e incluso tienen pegada una alfombra en el fondo para la comodidad de los animales”, explicó.

¿Y qué tipo de perros pueden “ir de compras” a EPA? La vocera dijo que los clientes “pueden ingresar acompañados de perros pequeños, cuya altura sea menor a los 40 centímetros desde la cruz (específicamente el lomo del perro)”. Las reglas de ingreso son que el can vaya en un bolso o dentro de la canasta del carrito y atado, por seguridad.

En el caso de Brownie (una perra bastante grande), ella pudo ingresar porque mientras la mascota vaya en el carrito y no altere el orden de la tienda, no hay problema, especificaron.

Desde su conceptualización, el mercado cultural La Cartonera, en Lindora, fue pensado como un espacio en el que los perritos son bienvenidos. Foto: La Cartonera para LN

Juntos a comer y a tardear Copiado!

Hay lugares que desde su diseño son amigables con las mascotas. Ese es el caso del Mercado Cultural La Cartonera (que amalgama gastronomía, arte y artesanías), en Lindora, concepto pensado para el disfrute de toda la familia, incluidos los peludos de cuatro patas. Desde que abrieron sus puertas, a inicios de este 2022, los perritos son bienvenidos.

“Sabemos que las mascotas son un miembro más de muchos hogares costarricenses. Entonces, ¿cómo podríamos dejar fuera de La Cartonera a este elemento fundamental de nuestras familias?”, comentó Javier Cascante, gerente administrativo tras consultarse por la política Pet Friendly del lugar.

Este espacio cuenta con zonas verdes, terrazas, área de picnic, entre otras facilidades que permiten la estancia de los animales. Cascante resalta que es importante ofrecer un espacio para las mascotas, no por obligación o tendencia.

“Más que una obligación entendemos que esta es una evolución natural y un recurso con el que deben contar los espacios públicos ante una realidad que es cada vez más amable con las mascotas y con una mayor sensibilidad ante sus necesidades y lo que representan para cada familia”.

A La Cartonera pueden ingresar todo tipo de perros de cualquier tamaño y raza. Eso sí, solicitan que cuando se trata de perritos que tienen comportamientos agresivos “o reacciones explosivas antes distintas circunstancias”, que por favor los lleven con bozal.

Sobre las reglas en este lugar, es obligatorio que los animales siempre lleven su correa.

“Recomendamos que los perros no entrenados ingresen al establecimiento con bozal, pero no es un requisito obligatorio. Además, el dueño de cada mascota es responsable de recoger sus desechos”, recalcó Cascante, quien añadió que hasta ahora las personas han tenido una respuesta buena y que en su mayoría velan por el bienestar de sus perros.

Melissa Delgado de visita en Oxígeno con sus perros. (JOHN DURAN)

Peludos al mall Copiado!

Dicen muchos amantes de los perritos que el cielo está lleno de canes. Pues una versión cercana en la tierra de ese “cielo” repleto de ladridos, lengüetazos y colas moviéndose con simpatía está cualquier tarde de sábado en el mall Oxígeno, en Heredia, pues ese centro comercial desde sus inicios ha sido amigable con los animales.

Perros jugando con sus dueños en las zonas verdes, siendo alzados en las escaleras eléctricas o simplemente paseándose por los diferentes pasillos es parte de la cotidianidad de este mall.

“Oxígeno, desde su propuesta de valor, se concibió como un espacio accesible, inclusivo y con un compromiso de servir y ser parte activa de la comunidad. Hoy en día las mascotas son parte de muchas familias y esa realidad nos hizo generar los espacios para que cualquier persona con mascota pueda disfrutar de una experiencia única y memorable”, afirmó Luis Diego Argüello, gerente de mercadeo.

Él habló, además, de lo que ha implicado poder ofrecer una experiencia Pet Friendly.

“El desafío más grande para nosotros es a nivel operativo. Para garantizar a las personas con mascotas una experiencia Pet Friendly se requiere de un trabajo continuo de capacitación a colaboradores y comercios para que juntos podamos atender las necesidades que el manejo responsable de mascotas requiere en un centro comercial. Nuestro compromiso es asegurar que todos los espacios en Oxígeno sean seguros para las mascotas y que todos los visitantes puedan disfrutar de un ambiente familiar único e inclusivo”, dijo.

Argüello comentó que hasta ahora han recibido comentarios de agradecimiento, más allá de posibles quejas, de personas que pueden ir de compras, a comer o hacer sus distintas diligencias acompañadas de sus canes.

En el caso de Oxígeno, este centro comercial recibe a muchos tipos de perros en sus instalaciones, sin embargo, quienes lleguen con sus mascotas deben ser conscientes que existen políticas que deben cumplirse.

En esa política interna prohíben el maltrato animal, solicitan la permanencia del perro con su dueño (el can siempre debe usar correa) y las mascotas nunca pueden ir sueltas en las escaleras eléctricas, entre otras indicaciones.

Algunas tiendas cuentan con un ganchito en sus vestidores para que las personas puedan pasar a probarse las prendas con sus perros y que allí cuelguen las correas. Foto: AR Holdings para LN.

Con Firulais al vestidor Copiado!

¿Anda en busca de un nuevo pantalón pero no tiene quién le cuide al perro mientras se prueba la ropa? No se preocupe, que en el país ya varias tiendas le permiten no solo pasar al cambiador con su mascota, sino que incluso le facilitan las cosas dentro del vestidor.

Ejemplo son las tiendas que forman parte del grupo Ar Holdings —como Springfield, Mango, Old Navy, GAP, Banana Republic, Forever 21, y Tienda Saprissa—, ubicadas en diferentes centros comerciales y en las que podrá ingresar tranquilamente con su mejor amigo de cuatro patas (la política incluye perros y gatos).

En estos comercios usted podrá encontrar bolsas biodegradables para recoger desechos, láminas de papel y toallitas desinfectantes en caso de que las requiera. Además, estar acompañada de su mascota no será impedimentos para probarse la prenda que tanto le gusta, pues en los vestidores colocaron ganchos para que ahí se cuelgue la correa del animal y se asegure de que no saldrá de su vista.

“Sabemos que las mascotas son parte esencial de los hogares en este país, y queremos que nuestros clientes se sientan con la confianza de visitarnos con la familia completa, sin dejar a ningún miembro por fuera”, explicó Anthony Burgos, gerente general de AR Holdings.

Añadió que esta iniciativa amigable con las mascotas proviene de “la necesidad de la compañía de adoptar en sus operaciones los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas en 2015 y que deben alcanzarse en el 2030″.

Simón es un perrito aventurero, su dueña Tatiana Fernández lo lleva a todas partes: al mall, a la playa, en ferry e incluso cruzaron juntos la frontera con Panamá. Ella asegura disfrutar de las opciones amigables con los perritos, pues para ella él es parte de su vida. Foto: Tatiana Fernández para LN

Facilidades para un consentido Copiado!

Las opciones antes presentadas son agradecidas por personas que ven a su mascota como su perrijo. Ese es el caso de Tatiana Fernández, propietaria de Simón, un perrito que adoptó hace casi 10 años y que es su compañero insuperable: incluso, tras un viaje por Limón, cruzaron juntos la frontera con Panamá para hacer algunas compras.

“Es mi hijo y el nieto de mi mamá. Ella lo chinea. Si no lo ando yo, lo anda mi mamá. Desde bebé está acostumbrado a andar en carro. Con él vamos a centros comerciales, mercados gastronómicos, antes al Festival Internacional de las Artes (FIA) y cuando nos vamos de vacaciones siempre pregunto que si en el lugar donde nos vamos a hospedar él puede ir”, contó Fernández.

“A la playa que más va es a Puerto Viejo”.

Para Tatiana, que el mundo sea más abierto a recibir a los animales como miembros de la familia es valioso.

“Es muy chiva, siempre hemos sido de tener mascotas; gatos, perros, conejos… y me parece que esto de darle este otro nivel a la mascota es un paso más adelante y es chiva porque realmente son parte de tu familia, no es solo el animalito que dejás en el patio, o al que tenés amarrado: ahora se le da un lugar como parte de la familia y para mí eso es lo que es Simón”, detalló Tatiana, quien cuenta que su perro tiene un “primito” llamado Valentín con quien a veces comparte paseos.

Simón está acostumbrado a viajes largos y cada vez que sale junto a su dueña ella lo lleva con su cadenita y las bolsas, en caso de que haga sus necesidades.

“El siempre anda bañado y con sus vacunas al día. Cuando vamos al mall generalmente lo llevamos alzado. Por la comida no me preocupo porque él solo puede comer alimento y a horas específicas”.

Beto es el "gerente general" del bar restaurante La Playa, en Santa Ana. El dueño, Marco Alfaro ,cuenta que el animal despertó en él un amor que nunca había sentido. La Playa es Pet Friendly y Marco y Beto aprovechan, además, para visitar lugares en los que el salchicha pueda ingresar. Foto: Cortesía.

Gerente de cuatro patas Copiado!

En el bar restaurante La Playa, en Santa Ana, cada comensal es recibido por el gerente general: se llama Beto y da la bienvenida moviendo su colita.

Beto, un salchicha, es el perro de Marco Alfaro, de 36 años, propietario de La Playa y un enamorado de su mascota.

Marco y Beto van juntos a desayunar e incluso a hacer las compras del negocio. Son inseparables y para Alfaro, que es un apasionado de los animales, su sueño era poder tener una mascota y dedicarle tiempo de calidad.

“Cuando era niño tuve animales, sin embargo, hace años vivía sin perros. No se me había dado la oportunidad y tampoco quería tenerlo para dejarlo solo. No quería darle una vida así, quería que estuviera conmigo y eso es algo que con un trabajo de oficina no se puede.

“Cuando abrí el bar pensé que como era mío y que ahí, en un espacio con un ambiente de playa, podría tener a mi perro: que me acompañará y además recibiera a los clientes. Me sentí listo. Soy independiente y puedo tomar mis decisiones”. Así fue como Beto, de año y dos meses, llegó a su vida.

Marco cree que él y Beto estaban destinados a estar juntos. “Es mi compañía, mi socio. Los clientes aman ver a Betillo. Para mí es mi media mitad. Nunca había sentido un amor tan profundo por algo o alguien”, confió.

A Marco le resulta “muy lindo” poder andar con su perrito en todas partes y agradece cada vez que topa con espacios Pet Friendly. En su local los perros son bienvenidos, pues asegura que es un espacio familiar, y recomienda que los dueños lleven a las mascotas con sus respectivos arneses.

“A las personas les digo que es posible tener un negocio y que tu mascota sea parte de él”.

Cuando van de paseo, Beto siempre lleva su collar con la placa en la que aparecen sus datos. Adicionalmente, en el carro Marco lleva su tacita para el agua, alimento extra y cobija y cama.

La gran mayoría de los hoteles de la cadena Marriot Internacional en Costa Rica son amigables con las mascotas. 11 de sus propuestas son Pet Friendly. Foto: Cortesía

Perritos de vacaciones Copiado!

La plataforma de viajes Booking presentó el informe Tendencias de Viajes: 2022. Ahí se indica que, para el caso de Latinoamérica, “un 37% de los viajeros dice que planean elegir su alojamiento en función de qué tan amigable sea con las mascotas”.

Pensando en ello y viendo el comportamiento del tico es que la cadena Marriot Internacional abrió recientemente un hotel que desde su concepción es Dog Friendly. Se trata de AC Hotel Heredia Belén.

“Propiamente hablando del mercado local vemos un incremento en el apetito por espacios en el que las familias puedan compartir contemplando a todos sus miembros y esto incluye a los perritos, los consentidos de la casa. De acuerdo con datos de Kantar Worldpanel al 2019, los ticos son los que más perros tienen en Centroamérica.

“Esto es una tendencia que vemos que cobra fuerza y, cada vez más, los hoteles bajo las marcas de Marriott están dando la bienvenida a los huéspedes de 4 patas”, detalló Dennis Whitelaw, Area General Manager de Marriott International en Costa Rica.

El nuevo hotel no es el único de la cadena que es amigable con los peludos. De los 16 que tiene el conglomerado en Costa Rica, 11 admiten animales en sus diferentes opciones de ciudad, playa y hasta lujo.

Por la variedad de opciones, las reglas de hospedaje canino pueden variar, sin embargo, las generales incluyen: “realizar el registro de la mascota al check in, que el huésped que lleva a la mascota sea responsable de cualquier tipo de daño que el perrito pueda causar, igualmente es importante el uso de correa en áreas comunes para evitar accidentes”.

“Los huéspedes al momento de hacer su reserva deben avisar que van con mascota para que el hotel se prepare y de esta forma en caso de que el hotel ofrezca amenidades especiales para el peludo, se puedan colocar al momento de preparar la habitación para darle la bienvenida”, detalló Whitelaw.

Entre las amenidades para los perros, que pueden variar entre un hotel a otro, se encontrarán camitas, tazas con agua, alimento, bocadillos gourmet y hasta juguetes de cortesía.

Como todo huésped, también se cobra una tarifa por el perro. Si se pregunta cuáles canes pueden ingresar, igualmente es variable, sin embargo, al revisar las políticas de cada alojamiento encontrará que hay límites de peso, tamaño y también de número de mascotas que pueden quedarse por habitación.

Laura Monge lleva a sus tres labradoras a todas partes. En su carro viajan usando cinturón de seguridad y cada una tiene su respectiva maleta con todo lo que requieren para estar bien fuera de la casa. Foto: Cortesía.

***

Una opción de hospedaje con perros en Costa Rica es la que ofrece el hotel Hilton inn Guanacaste Airport, donde se permiten visitantes peludos (perros o gatos) de no más de 10 kilos.

El gerente general, Lenner Garrido, contó las razones por las que decidieron unirse, recientemente, a la tendencia Pet Friendly.

“Hilton comprendió que nuestros huéspedes querían salir a sus vacaciones sin sentirse culpables por dejar atrás a su miembro de la familia de cuatro patas. Viajar con su mascota es algo que se está volviendo cada vez más común y por ello a finales de junio de 2022 decidimos unirnos a la nueva política de la marca y brindar a nuestros huéspedes la oportunidad de escaparse junto con ellos”.

Para hospedarse en el hotel con su esponjoso amigo es necesario dar un depósito de $50 que no son reembolsables y que cubren toda la estadía. Entre las amenidades que ofrece esta opción están amplios jardines para pasear a la mascota y la posibilidad de visitar un restaurante con terraza.

Los perritos se han convertido en visitantes bienvenidos en muchos comercios, restaurantes y centros comerciales. (JOHN DURAN)

Responsabilidad y recomendaciones

Sí, parece muy lindo hacer planes acompañados de los peluditos, sin embargo, hay responsabilidades y cuidados que se deben tener desde el momento que se sacan a pasear y que deben extenderse a esos viajes, visitas a comercios, al mall, al restaurante, la tienda o al mercado gastronómico. Audrey Kauffmann, médica veterinaria de MSD Animal Health, proporcionó una serie de recomendaciones para tomar en cuenta antes de incluir en sus actividades a su “Firulais”.

La veterinaria empezó diciendo que es necesario asegurarse de que el entorno esté limpio y que al llevar a la mascota se debe andar con implementos básicos como “correa, botella de agua y tacita, bolsitas para recoger heces”, entre otros.

Kauffmann explicó que, a parte de estos artículos, se debe ir más allá y velar por la salud de la mascota.

“Dentro de eso es importante que la mascota esté desparasitada interna y externamente, que cuente con sus vacunas (por ejemplo la de la tos de las perreras, que es una enfermedad muy contagiosa). Al visitar esos lugares en los que han estado otros animales, mi perrito puede infectarse o enfermarse al utilizar un tapete, camita o taza de agua que haya sido usada y que no se desinfectó. Hay varias cosas para contemplar”, dijo la veterinaria, quien insiste en que la tenencia responsable de una mascota no significa solamente darle comida y llevarle a cortar el pelo: reitera lo importante de las vacunas, los desparasitantes y estar palpando al animal para descartar presencia de masas.

¿Qué se puede hacer si el perro se pone ansioso o no se siente cómodo? La veterinaria explica que se debe entender que hay perritos que “no son para salir”. Ella resalta que cada dueño debe conocer a su mascota y pensar qué es lo mejor para ella.

“Se puede estresar si no está habituada a ver a tanta gente caminando o sentirse invadida. De repente van a querer tocarle la cabecita y puede que se enoje por reflejo o se asuste. Se debe tener cuidado”, comentó.

Hoy en día es cada vez más usual ver a dueños yendo a comer con sus mascotas. (JOHN DURAN)

Dueños responsables

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) respondió algunas consultas relacionadas con la responsabilidad que deben tener los dueños al salir con sus perros y sobre si existe algún tipo de regulación al momento de llevar a las mascotas a diferentes lugares.

–¿A qué multas o sanciones se exponen las personas dueñas de perros al salir con sus mascotas? ¿Qué responsabilidades tienen, desde que las sacan a pasear o incluso a llevarlas junto a ellos a restaurantes, comercios, hoteles, entre otros?

Salir con los animales de compañía no es prohibido, es más, es recomendable que se haga para efectos de socializar al animal, y así lo dispone el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, N° 31626-S, cuando en su artículo 8 indica que los perros sueltos en la propiedad y los sujetos con correa, debes ser llevados a caminar o ejercitados con frecuencia, lo que les da la oportunidad de socializar adecuadamente y previene cambios indeseables en su conducta debido al aislamiento, ello salvo que eso implique un peligro para la integridad física de las personas u otros animales.

“Sigue señalando ese artículo que la conducción de los perros en espacios púbicos debe ser prudente y realizada por persona capaz, siempre utilizándose correa y cuando sea necesario se debe emplear también un bozal a fin de evitar accidentes.

“Asimismo, el artículo 48 del citado Reglamento indica que los propietarios o responsables deben recoger y disponer adecuadamente de las heces de los animales de compañía cuando realicen deposiciones en las aceras, parques, jardines de vecinos o lugares públicos.

“Lo anterior se encuentra apegado a lo indicado por la Ley N° 7451, Ley de Bienestar de los Animales, al establecer como una de las responsabilidades de los dueños de los animales recoger y depositar, en lugares apropiados, los desechos fecales de los mismos, cuando sean arrojados en las aceras, parques, calles, jardines públicos, playas y demás lugares públicos.

“En caso de transgredirse la anterior disposición, se podrían eventualmente aplicar las sanciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales antes citada, así como imponerle al propietario o responsable de los animales, algunas de las medidas sanitarias que la Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, permite.

“En relación específica a eventuales multas por el ingreso de animales en restaurantes, hoteles, comercios, entre otros, consideramos pertinente realizar la consulta al Ministerio de Salud en atención a que es la autoridad competente que regula a esos establecimientos”.

–¿Las personas que no estén de acuerdo con compartir con perros en lugares que son abiertamente Pet Friendly pueden quejarse de alguna manera ante Senasa, o alguna entidad, por la permanencia de los animales en un mall, mercado gastronómico, restaurante y hotel, entre otros?

Siendo el Senasa incompetente para conocer de esa inconformidad, la queja debería presentarse ante la correspondiente Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud.

— ¿Si alguien asiste a un lugar Pet Friendly y esa persona o un niño o niña reciben una mordedura de un perro, el lugar debe ser responsable, o sobre quien recae la responsabilidad? ¿Según Senasa, alguien debe asumir esa responsabilidad?

Siendo puesto en conocimiento del Senasa mediante la denuncia correspondiente, se ordena una investigación en torno a lo acontecido, especialmente orientada a valorar la existencia de alguna condición de enfermedad del animal que haya provocado el incidente o si existieren elementos ajenos al animal o condiciones provocadas por el ser humano que hayan sido el elemento disparador del incidente.

“Ante esa determinación se podrá tomar alguna medida sanitaria por parte del Senasa acorde con los hallazgos. De forma especial se considerará la presencia de alguna sintomatología nerviosa por parte del animal que pueda orientar a una condición mórbida y que haga necesario valoraciones especiales para descartar riesgos adicionales.

“En cuanto al tema de la determinación de la responsabilidad civil el mismo no es competencia del Senasa y corresponde ser dilucidado por las instancias judiciales correspondientes.

“Tómese en consideración a estos efectos, lo establecido por el artículo 3 del Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, Nº 31626-S, que dispone textualmente:

“‘…Artículo 3º- Los encargados, propietarios, cuidadores, guardianes o poseedores son responsables en materia administrativa, civil y penal de los animales de compañía de compañía que tengan bajo su tutela…'”.