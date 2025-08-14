El País

Ataque de pitbull en Multiplaza: Salud revisa normas sobre ingreso de animales y advierte de visitas a comercios

Autoridades sanitarias unificaron, en una sola resolución, las disposiciones que regulan ingreso de animales a establecimientos públicos y privados

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El Ministerio de Salud emitió una resolución, este miércoles, en la que revisa las normas existentes sobre ingreso de animales a los establecimientos comerciales y las unifica, luego del ataque de un pitbull a un menor de edad, el fin de semana, en Multiplaza Escazú.








Ataque de pitbullMultiplazaAtaque de perroAtaque a menor de edadMinisterio de Salud
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

