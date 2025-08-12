El Explicador

Ser ‘pet friendly’ es más que solo permitir mascotas: vea el protocolo que debe seguir su negocio

No se trata solo de decir “aceptamos perros”, sino de establecer normas claras, capacitación y adaptación de espacios. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Qué implican? En este Explicador, conversamos con expertos para responder a estas preguntas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora

Entrar a un café con su perro, pedir un latte y que le ofrezcan un platito de agua para la mascota suena ideal. Pero, detrás de la foto perfecta para Instagram, muchos comercios que se venden como pet friendly no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de personas y animales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pet friendly Costa Ricacomercio con mascotasnormas seguridad mascotascertificación pet friendlyataque de perro
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.