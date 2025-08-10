Sucesos

Ataque de pitbull en Multiplaza: madre relata la angustia sufrida por su hijo

Hecho ocurrió la noche del sábado, el menor sufrió dos heridas en una pierna

Por Christian Montero

Una madre acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar el ataque del que fue víctima su hijo de siete años, en un área interna de Multiplaza Escazú, la noche del sábado, por parte de un perro de la raza pitbull, el cual caminaba por el comercio sin un bozal.








Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

