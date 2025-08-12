Multiplaza da su versión sobre ataque de pitbull a niño

El centro comercial Multiplaza se pronunció la noche de este lunes sobre el incidente ocurrido la noche del sábado en la noche en sus instalaciones en Escazú, donde un perro de raza pitbull atacó a un niño.

Mediante un comunicado de prensa, el negocio lamentó el hecho y aseguró que, “desde el primer momento, nuestro equipo brindó acompañamiento y apoyo directo a las personas involucradas".

LEA MÁS: Ser ‘pet friendly’ es más que solo permitir mascotas: vea el protocolo que debe seguir su negocio

Niño de 7 años fue atacado por un perro en Multiplaza (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Esa versión contrasta con la de la madre del menor, quien se quejó del trato recibido por parte de los representantes del centro comercial.

LEA MÁS: Estas son las reglas que deberían cumplir los locales ‘pet friendly’ en Costa Rica, según el Colegio de Veterinarios

“Si bien se trata de un hecho aislado, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra más alta prioridad. Por ello, reforzamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que cada experiencia en nuestro centro comercial sea segura y agradable”, aseguró Multiplaza en el comunicado.

La empresa agregó que cree en la “sana convivencia” para disfrutar de un espacio compartido, por lo que pidió la colaboración de sus clientes para garantizar un ambiente “armonioso y seguro”.

El centro comercial no se refirió a las reglas que rigen su política de "pet friendly". (Rafael Pacheco Granados)

En el boletín enviado a los medios, el centro comercial no se refirió a las políticas de inclusión de mascotas, ni a los hechos denunciados por la mamá del menor afectado.

Melissa Gutiérrez, madre del pequeño atacado, aseguró que el comercio no contaba con protocolos para atender situaciones de este tipo. Dijo que, durante el incidente, no se le brindó información sobre las pólizas o responsabilidades que asumiría el negocio. Además, mencionó que buscaría asesorarse para reclamar una eventual indemnización por lo ocurrido.