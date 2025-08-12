Accidentes

Multiplaza da su versión sobre ataque de pitbull a niño

Centro comercial se pronunció la noche de este lunes

Por Patricia Recio

El centro comercial Multiplaza se pronunció la noche de este lunes sobre el incidente ocurrido la noche del sábado en la noche en sus instalaciones en Escazú, donde un perro de raza pitbull atacó a un niño.








Patricia Recio

