Estas son las reglas que deberían cumplir los locales ‘pet friendly’ en Costa Rica, según el Colegio de Veterinarios

Colegio de Veterinarios advierte que locales pet friendly deben aplicar protocolos de control, seguridad y seguros para proteger a todos.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica alertó sobre la necesidad de establecer protocolos de seguridad y salud en los establecimientos pet friendly, ante el incremento de incidentes como ataques de perros a personas o peleas entre mascotas.

La presidenta del Colegio, Silvia Coto, señaló que la regulación debe ser coherente con la salud pública y el bienestar animal.

LEA MÁS: Ataque de pitbull a niño en Multiplaza reaviva debate sobre cultura ‘pet friendly’: esto dicen los expertos

Explicó que la sostenibilidad y la reputación de estos negocios dependen de la implementación de normas claras y de la responsabilidad compartida entre locales y tutores de mascotas.

Entre las medidas recomendadas se encuentra controlar el aforo diario de animales. El personal debe estar capacitado para verificar que las mascotas tengan identificación, vacunas al día y uso de correa y bozal, como indica el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales.

Los locales deben disponer de áreas de esparcimiento para animales, señalizadas y separadas de zonas de alto tránsito o consumo de alimentos.

También se requiere una brigada de seguridad entrenada para manejar incidentes con animales, con equipos de primeros auxilios para personas y mascotas, y coordinación con servicios veterinarios y médicos de urgencia.

El Colegio recomendó mantener un registro documentado de incidentes, dar atención inmediata a los afectados y realizar seguimiento de cada caso. Asimismo, sugirió que los establecimientos cuenten con seguro de responsabilidad civil que cubra daños a personas, bienes o mascotas.

Los tutores también deberían contar con seguros particulares de este tipo, pues la responsabilidad civil por las acciones de la mascota recae en ellos.

El Colegio recordó que los animales pueden experimentar ansiedad y estrés en lugares con exceso de estímulos, lo que podría alterar su comportamiento.

LEA MÁS: Perros de asistencia y perros de apoyo emocional: ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las reglas en los condominios?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.