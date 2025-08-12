Sucesos

Incidente en Multiplaza recuerda el peligro de humanizar a los perros: lo que dicen los expertos

El ataque de un perro pitbull a un niño en Multiplaza Escazú pone en evidencia cuánto estaremos humanizando a los animales

Por Irene Rodríguez

¿Hasta qué punto estamos tratando a un perro como si fuera un ser humano? La llamada humanización de las mascotas puede tener consecuencias negativas para el animal, para la familia con la que vive y para personas externas.








Ataque de perroHumanización de los perrosAgresión animal
