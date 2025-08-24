Ataque de perro en Curridabat: niña sufrió ‘lesión superficial’ en centro comercial

Un nuevo ataque de un perro a una niña se registró este sábado. Esta vez en el centro comercial Momentum Pinares, en Curridabat.

Un nuevo ataque de un perro a un menor de edad, en este caso una niña, se registro este sábado. Esta vez en el centro comercial Momentum Pinares, en Curridabat. El ataque ocurrió durante una feria de emprendedores en el área Solarium.

Momentum Pinares informó, mediante un correo electrónico, que la lesión que sufrió la niña “fue superficial”. Precisó que “el personal de seguridad actuó de forma inmediata, siguiendo el protocolo de seguridad ante incidentes con animales de compañía, respaldado por la Ley de Bienestar Animal y la normativa del Ministerio de Salud”.

La empresa detalló además, que apenas ocurrió el accidente, se le brindó apoyó a la menor y a su familia. En específico, dijo que se llamó al 9-1-1, se coordinó con el servicio de ambulancia y se le brindó asistencia inmediata en la Torre Médica del centro comercial, como lo establece el protocolo.

Los administradores resaltaron que, la semana pasada, su equipo de seguridad recibió varias sesiones de entrenamiento específicas sobre la aplicación de este protocolo, “precisamente con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, a raíz de lo sucedido en las últimas semanas”.

Ataque en Multiplaza Escazú

El pasado 9 de agosto, un perro de raza pitbull mordió a un niño de siete años de edad, en un área interna de Multiplaza Escazú. El ataque puso en debate la cultura pet friendly en los establecimientos comerciales.

Por esta razón, Momentum Pinares aseguró que sigue siendo un centro comercial pet friendly y que permite el ingreso de mascotas únicamente bajo las condiciones que dicta la normativa.

“Deben permanecer siempre bajo control físico de un adulto, con correa y collar, y en caso necesario, con bozal. El ingreso a áreas médicas y de alimentos está prohibido para las mascotas, salvo perros guía debidamente acreditados”, indicó la administración del centro comercial.

A raíz del ataque del perro ocurrido este sábado, el centro comercial se comprometió a reforzar la comunicación y supervisión de estas medidas con el objetivo de garantizar un entorno seguro, agradable y familiar para todas las personas y mascotas que los visitan.