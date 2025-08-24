Sucesos

Ataque de perro en Curridabat: niña sufrió ‘lesión superficial’ en centro comercial

Un perro mordió a una niña en Momentum Pinares, en Curridabat. Centro comercial refuerza su protocolo pet friendly. Conozca aquí los detalles del incidente

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Un nuevo ataque de un perro a una niña se registró este sábado en centro comercial Momentum Pinares, en Curridabat
Un nuevo ataque de un perro a una niña se registró este sábado. Esta vez en el centro comercial Momentum Pinares, en Curridabat. (Tomada de página de Momentum Pinares/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Momentum PinaresNuevo ataque de perro a niñaAtaque de perro a niña en centro comercial
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.