Paso por Cambronero en ruta 1 ya tiene fecha y hora de apertura

El puente colocado en Cambronero dispone de un solo carril, por lo que el paso se alternará mediante un semáforo.

El paso por el sector de Cambronero en la ruta 1, entre San Ramón de Alajuela y Esparza, Puntarenas, quedará habilitado este sábado a partir de las 6 a.m.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), finalizó la colocación del puente bailey, que servirá de paso provisional mientras se realizan las labores definitivas para atender el hundimiento que provocó el colapso la calzada el pasado 4 de octubre.

El daño se presentó específicamente en el km 71, en el sector conocido como la Vuelta del Cristo.

MOPT anuncia de apertura de paso por Cambronero

El jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, aseguró que la solución representó una inversión de más de ¢400 millones, que incluye un semáforo (debido a que el puente es de un solo carril que deberá alternarse en cada sentido), así como barreras de contención y demarcación.

“En paralelo se trabaja con la solución definitiva para este punto, se continúa con los estudios de suelos y posteriormente arrancaremos con el diseño de la estructura de contención para restablecer los dos carriles que se perdieron con el deslizamiento. En el segundo trimestre del próximo año arrancaremos con esta obra”, aseguró el ministro.

De acuerdo con la información del MOPT, el puente armable que se ubicó en ese punto permite el paso de todo tipo de vehículos, incluso camiones pesados.

Las obras fueron ejecutadas mediante la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, del Consejo Nacional de Vialidad y con el apoyo de la Dirección General de Tránsito.

Las autoridades pidieron a los usuarios circular a baja velocidad para evitar impactar los laterales de la estructura y respetar los tiempos del semáforo.