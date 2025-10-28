Paso por Cambronero se volverá a habilitar en esta fecha

El puente bailey que se construye en Cambronero será una medida temporal mientras se ejecutan obras para recuperar la calzada que colapsó.

El puente bailey que permitirá rehabilitar el paso por el sector de Cambronero en la ruta 1, entre San Ramón y Esparza, ya está completamente armado y se estima que su lanzado termine la próxima semana.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que cuando se complete esa labor, la estructura se ubicará en el punto donde quedará definitivamente.

Puente modular se entregará en quince días

Según el ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, adicionalmente se está trabajando en la ampliación de carriles para que el acceso al puente sea adecuado para brindar seguridad vial a los usuarios.

El jerarca estimó que el paso por ese sector de la Interamericana norte podría rehabilitarse dentro de 15 días.

La suspensión en el tránsito por el cerro de Cambronero se mantiene desde el pasado 4 de octubre, debido a un hundimiento de gran magnitud que provocó el colapso de la calzada.

El daño se presentó específicamente en el km 71, en el sector conocido como la Vuelta del Cristo.

El MOPT informó que el puente modular, corresponde a una solución provisional para rehabilitar el paso, y es ejecutada por medio de los contratos de conservación activos en esa ruta.

En paralelo, la entidad inició una serie de estudios geotécnicos necesarios para diseñar la solución definitiva para recuperar la calzada.

Debido al cierre, los conductores que deban viajar hacia o desde el Puntarenas y Guanacaste, pueden utilizar como ruta alterna la vía cantonal entre río Jesús y Piedras Blancas. Esta es solo para vehículos livianos.

Los camiones pesados deben utilizar la ruta 27 entre San José y Puerto Caldera o la del Monte del Aguacate.