Inicia armado de puente bailey en Cambronero, ¿cuándo se reabrirá el paso?

El puente bailey que se colocará en el sector donde un deslizamiento cortó la carretera ya está siendo armado.

Este miércoles comenzó el armado del puente bailey que permitirá rehabilitar el paso en el sector de Cambronero, donde un deslizamiento provocó el colapso de la carretera y ocasionó el cierre de ese tramo de la Interamericana norte desde el sábado anterior.

La afectación se presentó específicamente en el km 71, en el sector conocido como la Vuelta del Cristo.

La estructura modular es una solución temporal para rehabilitar el paso y es ejecutada por medio de los contratos de conservación activos en esa ruta. La estimación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) es que el armado del puente se complete en un mes.

Adicionalmente ese ente informó que ya se realizan los estudios geotécnicos necesarios para diseñar la solución definitiva para recuperar la calzada. Sobre esas obras, las autoridades no brindaron plazos estimados.

Mientras se completa el armado del puente modular, los conductores que deban viajar hacia o desde el Puntarenas y Guanacaste, pueden utilizar como ruta alterna la vía cantonal entre río Jesús y Piedras Blancas. Esta es solo para vehículos livianos.

Los camiones pesados deben utilizar la ruta 27 entre San José y Puerto Caldera o la del Monte del Aguacate.