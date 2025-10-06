Estudio topográfico para instalar puente en Cambronero estaría listo en dos días

La constructora Santa Fe inició este lunes los estudios topográficos para determinar la ubicación exacta de un puente modular que se instalará en la ruta nacional 1, a su paso por las cercanías de la vuelta del Cristo de Cambronero, en San Ramón de Alajuela, donde un hundimiento hizo colapsar la carretera el sábado pasado.

Marco González, topógrafo de la empresa constructora confirmó que el levantamiento topográfico iniciado este lunes tomará al menos dos días antes de tener los resultados necesarios para definir la instalación del puente.

“La topografía empezó hoy, para tener resultados tomará un par de días más, ahorita viene el ingeniero que es el encargado de los puentes para ver las distancias que se requieren y definir si es necesario ampliar el levantamiento topográfico”, explicó González.

González explicó que para colocar un puente Bailey se requiere colocar micropilotes, que son los que dan soporte a la estructura.

Respecto al trabajo que desarrolla, el topógrafo detalló que consiste en ubicar en un plano, cómo está el terreno, dónde se ubica el deslizamiento y dónde quedó la curva “Porque estamos en curva y eso genera un problema adicional”, dijo.

Afectaciones por el cierre

El colapso de la carretera se reportó inicialmente el viernes cuando trabajadores de empresas cercanas detectaron un hundimiento.

Jorge Herra, empleado de una fábrica ubicada a 200 metros del sitio, conversó con La Nación sobre cómo se percataron del problema. “Lo que vimos fue un hundimiento en la calle desde el viernes al mediodía y vimos que ya no estaba óptimo para pasar los carros. El sábado en la mañana ya no había calle, se había ido todo”, relató Herra.

El trabajador explicó que un camionero de su empresa reportó la situación cuando notó que había una grieta en la ruta nacional y era peligroso pasar por ahí.

“La afectación es para todos. Ahora los camioneros tienen que buscar una ruta alterna, ir hasta Alajuela para agarrar la ruta 27 para ir a Guanacaste y los compañeros que viven aquí cerca tienen que dar la vuelta por Piedra Blanca. Eso les dura por lo menos media hora más para llegar al trabajo”, explicó.

El cierre de la ruta 1 en Cambronero se produce en el sector conocido como la vuelta del Cristo, un tramo que conecta San Ramón con Esparza y que ha sido afectado en múltiples ocasiones por deslizamientos y hundimientos provocados por las lluvias.

Uno de los casos más graves ocurrió el 1.º de setiembre del 2022 cuando ocurrió la tragedia de Cambronero; un derrumbe arrastró a un guindo un bus y una motocicleta tras lo cual nueve personas fallecieron.