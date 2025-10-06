Sucesos

Estudio topográfico para instalar puente en Cambronero estaría listo en dos días

Ruta nacional colapsó desde el sábado en el sitio conocido como la vuelta del Cristo

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Hundimiento ruta 1 Cambronero
06/10/2025 Hundimiento ruta 1 Cambronero, por el Cristo empleados del ICE trabajan recolectando cable. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cambronerohundimientopuente modularvuelta del Cristo
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.