Obispo de Tilarán pide crear más oportunidades de trabajo: clama por patronos justos y trabajadores honrados

El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, hizo un llamado a patronos y trabajadores este viernes 1 de mayo.

El obispo de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar, hizo un llamado este viernes 1.º de mayo a crear más oportunidades de trabajo y clamó por patronos justos y trabajadores honrados.

El prelado brindó un mensaje en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, en el que resaltó la necesidad de generar empleo e instó a una mayor justicia laboral, así como a la responsabilidad de los trabajadores.

“Necesitamos generar fuentes de trabajo: no se trata de dar limosna (...); se trata de crear oportunidades laborales. El que tiene capital debe ponerlo al servicio de la sociedad. Usted, trabajador, debe ser honrado y honesto. No podemos decir que todos los patronos son malos y todos los trabajadores son buenos. Hay empleados que no cumplen bien su trabajo y patronos que explotan al trabajador y se aprovechan; ni uno, ni otro debe ser”, señaló Salazar.

De igual manera, Salazar Mora enfatizó la necesidad de que siempre se pague lo que corresponde a los trabajadores, reflexionó sobre quienes son explotados en sus empleos e instó a buscar soluciones para el bien común.

“(...) pienso en aquellos trabajadores que son explotados laboralmente. No se concibe que haya todavía, en Costa Rica, una democracia bicentenaria, un país de derecho, tanta gente abusada laboralmente, a la que no se le paga lo que corresponde”, agregó.

Este viernes, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, también hizo énfasis en la la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes y mujeres, y llamó a no ser indiferentes.

Quirós también señaló que es preocupante que haya personas viviendo en situación de informalidad en el trabajo, sin coberturas ni garantías sociales plenas, así como miles en el desempleo.