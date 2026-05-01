El País

Obispo de Tilarán pide crear más oportunidades de trabajo: clama por patronos justos y trabajadores honrados

Manuel Eugenio Salazar hace un llamado en el marco del Día del Trabajador

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Por Luis Enrique Brenes
Dos obispos de la Iglesia católica costarricense han estado enviando mensajes con motivo de las elecciones nacionales. El primero que lo hizo fue el obispo de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora.
El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, hizo un llamado a patronos y trabajadores este viernes 1 de mayo. (Facebook Manuel Eugenio Salazar/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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