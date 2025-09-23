El País

Municipalidad de Heredia retira el nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes; vea las fotos de la nueva fachada

Directorio Político del PLN criticó la decisión de retirar el nombre y señaló que fue una acción de adversarios políticos

Por Cristian Mora
Palacio de los Deportes Heredia
Las letras con el nombre del expresidente Óscar Arias fueron retiradas del Palacio de los Deportes (La Naci/Canva)







Óscar AriasPLNMunicipalidad de HerediaPalacio de los DeportesÁngela Aguilar
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

