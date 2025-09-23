Municipalidad de Heredia retira el nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes; vea las fotos de la nueva fachada

Las letras con el nombre del expresidente Óscar Arias fueron retiradas del Palacio de los Deportes

La Municipalidad de Heredia removió las letras que formaban el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes, el 20 de setiembre, en cumplimiento con un criterio emitido por la Comisión Nacional de Nomenclatura.

El jefe de despacho de la Alcaldía Municipal, Luis Fernando López, informó mediante un comunicado de prensa que el cambio responde al oficio de la Comisión CNN-024-2025 y a la Ley 7450, que regula la administración del complejo deportivo. Ambos documentos establecen que la denominación oficial vigente del inmueble es “Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz”.

En esa línea, el funcionario indicó que es deber de la Municipalidad “acatar y respetar lo indicado por la normativa nacional, siembre con espíritu de responsabilidad y respeto”.

Por su parte, la alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar, declaró que la decisión se ejecuta “conforme a la ley” y garantizando transparencia.

El hecho fue criticado por el Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN), que señaló que se trató de una acción ejecutada por “adversarios mezquinos de Liberación”, que obligaron a la Municipalidad a quitar el nombre.

El nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez fue removido del Palacio de los Deportes (Alonso Tenorio/Atenorio)

Discusión en el Concejo

La remoción de las letras se da luego de que, el Concejo Municipal conociera un informe de la Comisión de Asuntos Culturales de ese gobierno local, que recomendaba eliminar el nombre de “Óscar Arias Sánchez”. No obstante, los regidores rechazaron esa recomendación por considerar que excedía sus competencias, y trasladaron la decisión a la alcaldía.

A inicios del mes de setiembre, la Municipalidad consultó a la Comisión Nacional de Nomenclatura, que indicó que la denominación oficial del inmueble no contempla el nombre del expresidente.

Así luce la nueva fachada luego de que quitaran el nombre del expresidente Óscar Arias (Alonso Tenorio/Atenorio)

La moción para remover el nombre del exmandatario fue presentada el 4 de agosto por el Partido Frente Amplio (FA) y remitida a una comisión municipal para su análisis. Tras recibir un informe favorable, la propuesta fue sometida a votación en el Concejo Municipal, donde fue rechazada con cinco votos en contra y cuatro a favor.

Se opusieron los regidores Heydi Hernández, Luis Alfonso Araya y Lilliana Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Marlon Obando y Jean Carlo Barboza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Tras el rechazo, la alcaldesa solicitó un criterio al Departamento Jurídico de la Municipalidad. Aguilar explicó que la moción no fue aprobada “por un tema de forma” y que, a partir de ahí, le correspondía a la alcaldía revisar el fondo del asunto con base en la legalidad.

Como parte del análisis, el Frente Amplio localizó actas del Comité Nacional de Nomenclatura con fecha de 1989, donde consta que ese órgano no autorizó el uso del nombre “Óscar Arias Sánchez” para el Palacio de los Deportes, por no cumplir con los requisitos legales.

Según la Ley N.° 3535, solo se puede utilizar el nombre de una persona en espacios públicos cuando hayan pasado al menos cinco años desde su fallecimiento, salvo excepciones que no aplicaban en este caso.

Pronunciamiento del PLN

El Directorio Político del PLN repudió la decisión y señaló que “adversarios mezquinos de Liberación” celebran un triunfo al obligar a la Municipalidad a quitar el nombre.

A través de un comunicado de prensa, se mostraron sorprendidos de que, luego de 36 años del homenaje que hizo la provincia natal a Arias, se haya retirado el nombre.

Indicaron que el expresidente recibió el premio nobel de la paz “en nombre de todos los costarricenses”. Por lo que, no se trató de un reconocimiento personal, sino de “una expresión de lucha por la paz que nos pertenece a todos”.