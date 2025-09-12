Municipalidad de Heredia quitará el nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes; este es el motivo

El 25 de agosto del 2025 el Concejo Municipal de Heredia rechazó quitarle el nombre Oscar Arias al Palacio de los Deportes.

La alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar Vargas, informó de que removerán las letras que forman el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes, en cumplimiento con un criterio emitido por la Comisión Nacional de Nomenclatura.

Los trabajos se realizarán entre el 18 y 20 de setiembre, según anunció la alcaldesa en un video publicado en la cuenta de la municipalidad de Heredia en Facebook. En ese video, Aguilar indicó que el inmueble será rotulado con su nombre oficial: "Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz".

El anuncio se da luego de que el Consejo Municipal conociera un informe de la Comisión de Asuntos Culturales de ese gobierno local, que recomendaba eliminar el nombre de “Óscar Arias Sánchez”. No obstante, los regidores rechazaron esa recomendación por considerar que excedía sus competencias, por lo que trasladaron la decisión a la alcaldía.

Alcaldesa de Heredia explica decisión sobre el nombre del Palacio de los Deportes

“El 2 de septiembre se hizo una consulta formal a la Comisión Nacional de Nomenclatura. La respuesta fue clara. El inmueble tiene como nombre oficial Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz”, explicó Aguilar.

La alcaldesa añadió que la decisión se ejecuta “conforme a la ley” y garantizando transparencia.

“Esta administración es respetuosa de la trayectoria de todas las personas que han contribuido a la historia de Heredia y del país, pero mi deber como alcaldesa es hacer cumplir lo que establece la ley”, afirmó.

Desde hace varios años, el nombre de Óscar Arias Sánchez figuraba en la fachada del inmueble deportivo.

Discusión en el Consejo

La moción para remover el nombre del exmandatario fue presentada el pasado 4 de agosto por el Partido Frente Amplio (FA) y remitida a una comisión municipal para su análisis. Tras recibir un informe favorable, la propuesta fue sometida a votación en el Concejo Municipal, donde fue rechazada con cinco votos en contra y cuatro a favor.

Se opusieron los regidores Heydi Hernández, Luis Alfonso Araya y Lilliana Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Marlon Obando y Jean Carlo Barboza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Tras el rechazo, la alcaldesa solicitó un criterio al Departamento Jurídico de la municipalidad. Aguilar explicó que la moción no fue aprobada “por un tema de forma” y que, a partir de ahí, le correspondía a la alcaldía revisar el fondo del asunto con base en la legalidad.

“Yo no puedo actuar en contrario a la ley, porque estaría entrando en un prevaricato”, justificó.

Como parte del análisis, el Frente Amplio localizó actas del Comité Nacional de Nomenclatura con fecha de 1989, donde consta que ese órgano no autorizó el uso del nombre “Óscar Arias Sánchez” para el Palacio de los Deportes, por no cumplir con los requisitos legales.

Según la Ley N.° 3535, solo se puede utilizar el nombre de una persona en espacios públicos cuando hayan pasado al menos cinco años desde su fallecimiento, salvo excepciones que no aplicaban en este caso.