Alcaldesa de Heredia pide criterio sobre el nombre de Óscar Arias en Palacio de los Deportes: ‘No puedo actuar en contra de la ley’

El 25 de agosto del 2025 el Concejo Municipal de Heredia rechazó quitarle el nombre Oscar Arias al Palacio de los Deportes.

La alcaldesa del cantón central de Heredia, Ángela Aguilar Vargas, solicitó al Departamento Jurídico de su municipalidad un criterio legal sobre la petición de retirar el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes.

Ayer, en sesión del Concejo Municipal, los regidores heredianos votaron una moción presentada por el Partido Frente Amplio (FA) en ese sentido. Fue rechazada con cinco votos en contra y cuatro a favor.

La alcaldesa explicó que la propuesta no fue aprobada por un “tema de forma” y, ahora, ella debe revisar el tema por el fondo con base en el criterio legal.

“Ahí está la documentación correspondiente donde ellos (los miembros de la Comisión de Nomenclatura) dicen que no han aprobado el nombre del Palacio. Entonces, queda claro que el nombramiento no tiene la aprobación de dicha comisión. Por eso, ante todas las circunstancias y todos los hechos, con base en el criterio que me da a mí Legal, yo estaré tomando la la decisión desde punto de vista legal. Yo no puedo actuar en contrario a la ley, porque estaría entrando en un prevaricato”, señaló Aguilar.

“Es un tema realmente que uno no se lo espera. Son muchos años, 36 años. Realmente hay una historia de Heredia y esa historia está ahí, nadie la puede borrar: lo que han hecho las personas, lo que han hecho el señor Óscar Arias Sánchez. No obstante, ante un tema legal, hay que proceder de la forma que la ley lo habilita a uno para no entrar en cumplimiento”, continuó la alcaldesa.

Ángela Aguilar ejerce la alcaldía herediana. Foto: (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

El presidente del Concejo, José Pablo Quesada, de Sentir Heredia, explicó a este medio que, en la revisión que realizó el FA, se localizaron actas del Comité Nacional de Nomenclatura, con fecha de 1989, donde consta la resolución emitida en ese momento. En ellas, el Comité señaló que no era posible asignar el nombre de Óscar Arias Sánchez, por no cumplir con los requisitos legales.

La Ley N.° 3535, que regula la nomenclatura de edificios y espacios públicos, establece que solo pueden llevar el nombre de una persona cuando esta haya fallecido y hayan transcurrido al menos cinco años desde su deceso. Aunque contempla una excepción a esa regla, tampoco aplicaba para este caso.

La propuesta para el retiro del nombre fue planteada el 4 de agosto y remitida a una comisión para su análisis. Tras recibir un informe favorable, fue sometida a votación en el Concejo.

Los votos en contra provinieron de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). En específico, se opusieron los regidores Heydi Hernández, Luis Alfonso Araya y Lilliana Jiménez, del PLN; así como Marlon Obando y Jean Carlo Barboza, del PUSC.