Así votó el Concejo Municipal de Heredia la moción del FA para remover nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes

Moción surgió tras una investigación del Frente Amplio de las actas de 1989 del Comité Nacional de Nomenclatura

Por Arianna Villalobos Solís

El Concejo Municipal de Heredia votó, la noche de este lunes, una moción presentada por el Partido Frente Amplio (FA) para retirar el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes. Fue rechazada con cinco en contra y cuatro a favor.








