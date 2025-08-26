Así votó el Concejo Municipal de Heredia la moción del FA para remover nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes

El Concejo Municipal de Heredia votó, la noche de este lunes, una moción presentada por el Partido Frente Amplio (FA) para retirar el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes. Fue rechazada con cinco en contra y cuatro a favor.

El Concejo Municipal de Heredia votó una moción del Frente Amplio para retirar el nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

La propuesta había sido planteada el 4 de agosto y remitida a una comisión para su análisis. Tras recibir un informe favorable, fue sometida a votación en el Concejo.

Los votos en contra provinieron de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). En específico, se opusieron los regidores Heydi Hernández, Luis Alfonso Araya y Lilliana Jiménez, del PLN; así como Marlon Obando y Jean Carlo Barboza, del PUSC.

El presidente municipal, José Pablo Quesada, de Sentir Heredia, explicó a La Nación que la moción fue planteada por la fracción del Frente Amplio tras realizar una investigación sobre el proceso mediante el cual se otorgó el nombre del expresidente liberacionista al Palacio de los Deportes.

Como parte de esa revisión, indicó Quesada, se localizaron actas del Comité Nacional de Nomenclatura, con fecha de 1989, donde consta la resolución emitida en ese momento. En ellas, el Comité señaló que no era posible asignar el nombre de Óscar Arias Sánchez, por no cumplir con los requisitos legales.

La Ley N.° 3535, que regula la nomenclatura de edificios y espacios públicos, establece que solo pueden llevar el nombre de una persona cuando esta haya fallecido y hayan transcurrido al menos cinco años desde su deceso. Aunque contempla una excepción a esa regla, tampoco aplicaba para este caso.

“Cuando se estableció el nombre en su momento, en el año 89, no se hizo bajo el concepto de la legalidad. Básicamente esa es la situación con la que nos topamos”, señaló Quesada.

El presidente municipal agregó que, pese al rechazo de la moción, existe la posibilidad de presentar la solicitud de revisión directamente ante la alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar, para que sea ella quien determine si procede la remoción del nombre de Arias.

“La competencia de llevar a cabo la acción de quitar las letras está en manos de la alcaldía municipal. Se le podría solicitar a ella (Ángela Aguilar) directamente, no a través del Concejo Municipal, sino que analice y que por lo menos presente un informe técnico para que diga si efectivamente le corresponde quitar o no las letras y que, en relación a eso, tome las medidas correspondientes”, expresó Quesada.

Al ser consultado sobre si esta posibilidad se discutió después de la sesión del Concejo, Quesada aclaró que no fue así.

La Nación consultó a Aguilar, vía mensaje de texto, si en caso de recibir la petición se pronunciaría y emitiría un informe al respecto; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.