Foros

Heredia, Óscar Arias y el Palacio

Basta el Premio Nobel de la Paz como hecho relevante y excepción legal para otorgar en vida reconocimientos

EscucharEscuchar
Por Juan Francisco Hernández Delgado
El 6 de agosto del 2025 la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó hoy la decisión de quitarle el nombre Oscar Arias al Palacio de los Deportes.
El 6 de agosto anterior, la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó la decisión de quitarle el nombre de Óscar Arias al Palacio de los Deportes. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Óscar AriasPalacio de los DeportesPremio Nobel de la PazMunicipalidad de Herediacampaña electoralHospital San Vicente de Paúl

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.