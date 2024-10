MOPT sin fecha ni presupuesto para reinstalar puente peatonal en parque de la Paz

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aún no define cuándo volverá a colocar el puente peatonal frente al parque de la Paz, sobre la carretera de Circunvalación, cuya estructura fue removida el 3 de enero pasado, dos días despues de ser colisionada por un vehículo pesado.

Mauricio Batalla, jerarca de la cartera, indicó que ni siquiera se tiene presupuesto para reponer el puente. “Hay otras obras a las que les daremos prioridad debido al presupuesto limitado que tenemos; vamos a hacer la instalación de ese puente una vez que se tenga el presupuesto”, declaró.

Además, según el ministro, los registros de Ingeniería de Tránsito indican que hasta ahora no se han presentado accidentes en el sitio, lo que evidencia que la gente está utilizando más los pasos a nivel que fueron demarcados cerca de la rotonda, que lo que utilizaban el puente elevado.

El puente peatonal del parque de la Paz fue retirado el 2 de agosto debido a una falla estructural ocasionada por el golpe de un camión. El impacto rompió el cable tensor que ya estaba en mal estado. (Alonso_Tenorio)

Puente del parque de la Paz en mal estado

El puente peatonal fue impactado por un vehículo pesado el 1.° de enero, lo que provocó la ruptura del cable tensor, que ya se encontraba en mal estado a causa de la corrosión que no había sido atendida por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La situación ocasionó la falla estructural del puente, que fue retirado dos días después.

Desde el pasado 29 de enero, las autoridades del MOPT y el Conavi habían prometido que el paso elevado sería reinstalado en el primer semestre de este año, pero eso no ocurrió. Inicialmente, se había informado que se colocaría la misma estructura que fue removida y que los trabajos estarían a cargo de la empresa MECO, no obstante no se reveló el costo de esas tareas.

Como medida provisional, se construyeron pasos peatonales sobre los accesos a la rotonda de la Y Griega, similares a los que se ubican en otros sectores de Circunvalación, como las rotondas de Guadalupe, la Bandera y las Garantías Sociales.

La condición de riesgo en la estructura había sido advertida desde mediados del 2022 por ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y del mismo Conavi. No obstante, el puente no había recibido los trabajos de mantenimiento que desde ese momento se consideraron urgentes.