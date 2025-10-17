MOPT niega que inundaciones en barrio Dent sean provocadas por obras en Circunvalación norte

El paso elevado frente a la Facultad de Derecho se ve constantemente afectado a causa del desbordamiento de la Quebrada Negritos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) negó que las inundaciones ocurridas este jueves en barrio Dent, fueran ocasionadas, entre otras cosas, por las obras de Circunvalación norte.

La aclaración realizada por el jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, se dio luego de que el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, citara dichos trabajos como una de las tres causas de dichas inundaciones.

Nuevamente se inundó el paso a desnivel frente a la facultad de Derecho de la UCR

En conferencia de prensa este viernes, Argüello aseguró que los trabajos que se hicieron de Circunvalación norte, en lugar de solucionar la situación hidráulica más bien la agravaron.

El jerarca del MOPT aclaró que “el proyecto de Circunvalación norte arranca en Calle Blancos y finaliza en La Uruca y no tiene “absolutamente nada que ver con las inundaciones que se presentan producto de la quebrada Los Negritos, son puntos que ni siquiera pasan cerca”.

El ministro añadió que incluso el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), ha indicado que las obras de la ruta nacional no tienen ninguna relación con estas inundaciones; por lo que su atención es de competencia municipal.

Aunque no forma parte del trayecto de Circunvalación norte, el paso a desnivel frente a la Facultad de Derecho ha sido uno de los puntos que frecuentemente se ve afectado a causa de las inundaciones. Se desconoce si Argüello hacía referencia más bien a dicha obra.

En relación a esto, el mismo alcalde en el pasado también había indicado a este medio que se había descartado que esta obra fuera causante de las inundaciones, pues se determinó que el problema tiene su origen en el colapso de una alcantarilla de San José (construida en territorio de Montes de Oca), que crea un efecto de “tapón” y hace que el agua proveniente de la quebrada Negritos, que fluye por las alcantarillas de Montes de Oca, se estanque en ese punto y se rebalse, en lugar de continuar hasta desembocar en el río Torres.

Los fuertes aguaceros de este jueves ocasionaron inundaciones que afectaron a decenas de familias en Montes de Oca. (José Carlos López/Cortesía)

En esa oportunidad Argüello había indicado que lo que ocurría con "el tema de circunvalación" es que el relieve todavía causa más el efecto de laguna, el agua se empoza y agregó que si estuviera más alto más bien llegaría más agua al sector de barrio Dent.