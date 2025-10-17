Sucesos

‘El agua reventó todo, peor que un sismo’: la historia de Pilar, vecina de Barrio Dent afectada por inundaciones

Decenas de familias resultaron afectadas, mientras vecinos indignados se organizan para responder por falta de solución a un problema desatendido

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Inundaciones en barrio Dent







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Barrio DentInundacionesBarrio EscalanteAfectados
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.