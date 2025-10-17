Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca: ‘Eso es una emergencia nacional’

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, clamó por que el Estado ayude a su cantón a atender la problemática de inundaciones que se origina entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y barrio Dent por un insuficiente sistema de desfogue pluvial. Así lo afirmó luego de los severos anegamientos ocurridos este jueves afectan viviendas, negocios y el tráfico vehicular en una zona muy concurrida.

“Esto es una emergencia nacional. A mí no me importan los procedimientos o las jerarquías; me importa encontrar una solución lo más pronto posible”, recalcó este jueves Argüello, quien dijo que este es un día que “ningún alcalde quiere vivir”.

La escuela de baile Danzay sufrió graves daños producto de las inundaciones que afectaron viviendas y comercios en barrio Dent. (La Nación/José Cordero/José Cordero)

El alcalde señaló que la orden de la Sala Constitucional dirigida a las municipalidades de Montes de Oca y San José debió extenderse a otras instituciones del Estado, ya que incluso si se destinara la totalidad del presupuesto municipal a atender el problema, los recursos seguirían siendo insuficientes para una solución real.

Según había dicho el alcalde, se pidió a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la declaratoria de emergencia, pero recibieron una rotunda negativa.

En setiembre, la CNE argumentó que el caso no califica una declaratoria de emergencia nacional porque existen antecedentes que indican que la situación se debe a deficiencias que no fueron adecuadamente planificadas o consideradas.

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)

El jerarca de Montes de Oca insistió en que la respuesta del Gobierno Central y de la CNE es clave para acelerar la búsqueda de soluciones definitivas. Argumentó que, sin apoyo institucional y sin la declaratoria formal de emergencia, los procesos para acceder a fondos o ejecutar obras se vuelven demasiado lentos.

Argüello también hizo un llamado a que se utilicen recursos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), para atender lo que calificó como “una situación de riesgo inminente”.

“No es algo que yo no quiera hacer o que no he querido hacer, sino que primero no está la plata. Segundo, si se quiere una solución definitiva hay que escoger cuál es la mejor opción; y tercero, los tiempos están en nuestra contra”, dijo el alcalde.

Agregó que están valorando en conjunto con otras instituciones cuál es la mejor opción: “Yo esperaría que en menos de 15 días ya nosotros tengamos ese diagnóstico (análisis de las propuestas de solución); esa propuesta con todas las opciones priorizadas para que podamos llegar a determinar cuál sería la mejor opción técnicamente hablando, a nivel de tiempo y a nivel de factibilidad”.