Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca: ‘Eso es una emergencia nacional’

Afirma que todo el presupuesto municipal de Montes de Oca no alcanzaría para solucionar el problema de inundaciones

Por Sebastián Sánchez
05 de junio del 2025. Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca. 10:00 hrs. El desbordamiento de la quebrada Los Negritos en barrio Dent causó la inundación que afecteo unas ocho viviendas. Cuaniosos daños fueron reportados por los propietarios de las viviendas que incluyen las oficinas de una empresa de audio y video que en días recientes había alquilado el inmueble . En la foto: Los propietarios junto con personal de la municipalidad de Montes de Oca realizaron labores de limpieza ante la incertidumbre de que los aguaceros continúen ésta tarde. La artista Melina Dada narra su experiencia a la prensa. Foto: Albert Marín.
Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca. (Albert Marin/Inundaciones en barrio Dent.)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

