‘Tengo 54 años de vivir aquí y en mi vida había vivido una inundación como la de hoy’, dice vecina de barrio Dent

Se reportan pérdidas totales, viviendas anegadas y personas evacuadas

Por Christian Montero y Sebastián Sánchez
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

