‘Tengo 54 años de vivir aquí y en mi vida había vivido una inundación como la de hoy’, dice vecina de barrio Dent

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.

Las escenas vividas en los barrios Dent y Escalante, en Montes de Oca y San José, fueron impactantes: una lancha tuvo que rescatar personas en plena ciudad. En muchos casos, las pérdidas fueron totales, con viviendas completamente anegadas y vecinos evacuados.

Pilar Orellana, vecina de la zona, relató: “Tuve que entrar por la otra calle con una escalera; yo no estaba en la casa. Cuando llegué, ya no podía entrar por la puerta. Nos tuvimos que subir al techo. Nos subimos con una escalera que mi vecino pasó por la tapia. Dije subamos al techo que es donde estamos más tranquilos y más seguros. Tengo 54 años de vivir aquí y en mi vida había vivido una inundación como la de hoy".

Pilar Orellana: ‘Me subí al techo’

Alexandra Segovia, vecina de la zona, también relató que el agua llegó hasta el cielorraso y botó una tapia.

Alexandra Segovia, afectada

Por su parte, Heidi Castillo, vicealcaldesa de Montes de Oca, se hizo presente y expuso un difícil panorama.

“Cada vez se va haciendo más grave la situación. Necesitamos una solución, no tenemos el dinero. Sabemos que tenemos que hacerlo en conjunto con la Municipalidad de San José, el Gobierno Central, la CNE; que entre todo mundo, porque son más de $10 millones lo que se necesita. Primero hubo un retumbo, una cabeza de agua, por la Clínica de la Vista, se levantaron las baldosas, es primera vez. El agua subió más de dos metros, necesitamos ver de dónde obtenemos los recursos; los vecinos no pueden más", dijo.

LEA MÁS: Inundaciones en barrio Dent: carros bajo el agua, personas evacuadas y viviendas anegadas

Vicealcaldesa sobre inundaciones en Barrio Dent

El síndico de Carmen en San José, Ignacio Cubero, también narró la situación: “Hay personas que están siendo evacuadas. Literalmente en balsa, digamos, como de la Cruz Roja”, dijo.

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)

Según Cubero, uno de los mensajes que recibió por parte del municipio josefino es que “no ingresarán a las casas por hoy y la población afectada pasará donde familiares esta noche”.

"Mañana iremos a valorar a partir de las 9 a. m.”, agregó.

Policía municipal atiende afectados

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero/José Cordero)

Se reportan vehículos bajo el agua en Barrio Dent tras fuertes lluvias. (José Cordero/La Nación)

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)