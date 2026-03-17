Ministra de Salud admite que Rodrigo Chaves detuvo la publicación del decreto médico que evitaría procedimientos estéticos indebidos

La ministra de Salud, Mary Munive, confirmó que el presidente Rodrigo Chaves detuvo la publicación de un decreto sobre el perfil del médico general.

La ministra de Salud, Mary Munive, confirmó que fue el presidente Rodrigo Chaves quien frenó la publicación del decreto N°45336- S, el cual contiene un reglamento promulgado por el Colegio de Médicos y Cirujanos para impedir que médicos generales efectúen procedimientos estéticos sin la debida formación.

“Sí, sobre el decreto del perfil del médico general, el presidente dijo públicamente en una conferencia de prensa que tenía dudas al respecto. Con esas dudas, se hizo una solicitud al Ministerio de Salud y están siendo aclaradas”, dijo Munive ante una consulta de La Nación.

La ministra hizo referencia a una conferencia de prensa efectuada el 28 de enero, en la que Chaves dijo haber recibido comentarios de “unos médicos”.

Según el mandatario, le dijeron que los especialistas quieren, con el decreto, limitar las funciones hasta dejarlos como “enfermeros glorificados”.​

Además, Chaves dijo que los médicos generales le manifestaron: “No, hombre, presidente, lo están baboseando, se han muerto varias pacientes femeninas a los médicos especialistas. Y yo estoy viendo como un partido de tenis, y estamos haciendo los procedimientos para clarificar este debate en el que yo no tengo vela en ese entierro”.​

Segundo ministerio confirma freno

El decreto, firmado desde el 26 de junio del 2025 por el presidente y la ministra Munive, oficializa el perfil del médico y cirujano en el país para delimitar competencias.

La Imprenta Nacional lo recibió desde el 4 de diciembre del 2025 para su publicación su respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta, para lo cual hay un plazo de diez días hábiles, pero no se publicó debido a una supuesta intervención del ministro de Seguridad, según afirmó el Colegio de Médicos el pasado 23 de enero.

El Colegio de Médicos había denunciado que el director de la Imprenta les dijo que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, había mandado a recoger el decreto, que es de índole médico. “No entendemos qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad en este proceso”, dijo el presidente de ese colegio, Elliott Garita, en entrevista con este medio.

Mario Zamora apuntó a Rodrigo Chaves por el freno al decreto de médicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al respecto, el jerarca Mario Zamora dijo a La Nación: “Cualquier consulta relacionada con ese decreto podrá dirigirlas al máximo jerarca del Poder Ejecutivo, sea el presidente de la República”.

“Las instrucciones dadas en relación con el decreto mencionado han estado a expensas de lo que determinen el Ministerio de Salud y Casa Presidencial, por lo que el suscrito no tiene competencia para referirse al tema”, aseguró Zamora.

Con Munive, Salud se convierte en el segundo ministerio que señala la decisión de Chaves.

Este medio consultó a Casa Presidencial; sin embargo, al momento de publicación no se obtuvo respuesta.

‘Se hubieran prevenido algunas muertes’

En declaraciones brindadas a La Nación, en enero pasado, el presidente del Colegio de Médicos, Elliott Garita, explicó que el decreto sobre el perfil del médico general se gestó ante el crecimiento sostenido, durante la última década, de procedimientos estéticos realizados por médicos generales.

Elliott Garita, presidente del Colegio de Médicos, ha cuestionó la decisión del Gobierno. (Cortesía Colegio de Médicos /Foto:)

Durante el 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.

Según el Colegio de Médicos, esto llevó a la necesidad de delimitar con mayor claridad los alcances de cada ejercicio profesional.

“Es muy lamentable, porque si hubiese estado activo (el decreto) desde la fecha en que se envió, quizás se hubieran prevenido algunas de las muertes que hemos tenido que vivir este año”, dijo Garita.

Solo en lo que va del año, y en cuestión de cinco días, dos mujeres fallecieron por complicaciones durante procedimientos en clínicas estéticas en San José.

Uno de los médicos involucrados en esos casos sí está incorporado en el Colegio como médico y cirujano, pero no es especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

“(El decreto) nos ayudaría a que cada quien vuelva a sus rumbos y que algunos no estén utilizando estas clínicas estéticas para poder hacer procedimientos más invasivos, poniendo en riesgo la vida de los pacientes”, dijo Garita.

Garita aclaró que el decreto no puede ser modificado, porque se requeriría una asamblea de ese colegio profesional.