El País

Ministra de Salud admite que Rodrigo Chaves detuvo la publicación del decreto médico que evitaría procedimientos estéticos indebidos

Decreto del Colegio de Médicos que debió publicarse habría evitado muertes, según el jerarca del colegio profesional

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La ministra de Salud, Mary Munive, confirmó que el presidente Rodrigo Chaves detuvo la publicación de un decreto sobre el perfil del médico general. (Julieth Méndez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mary MuniveMinisterio de SaludRodrigo Chavesperfil del médico generalMario ZamoraColegio de Médicos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.