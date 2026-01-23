Imprenta Nacional aún no publica decreto clave del perfil médico pese a estar firmado desde 2025, denuncia Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica denunció que la Imprenta Nacional no ha publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto N°45336- S, que oficializa el perfil del médico y cirujano en el país, pese a que fue enviado desde diciembre pasado.

Según indicó el Colegio, el decreto fue firmado el 26 de junio de 2025 por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Salud, Mary Munive; y fue entregado oficialmente a esa corporación el 3 de diciembre de 2025 para que gestionara su publicación. El trámite de presentación ante el diario oficial se realizó el 4 de diciembre de 2025.

No obstante, explicó la institución, ha transcurrido más de un mes desde la entrega del documento sin que se haya efectuado su publicación, a pesar de que, según afirman, el Reglamento de publicación del diario oficial La Gaceta y el Boletín Judicial establece un plazo máximo de diez días hábiles para este tipo de actos administrativos.

El Colegio recordó que, mientras el decreto no sea publicado, no puede adquirir carácter vinculante ni entrar en vigencia, lo que retrasa la oficialización del perfil profesional del médico y cirujano.

Consulta a la Imprenta Nacional

Ante esta situación, el pasado 9 de enero, el Colegio de Médicos y Cirujanos explicó que remitió una nota formal al director general de la Imprenta Nacional, Jorge Castro Fonseca, solicitando una explicación expresa sobre el estado del trámite y las razones por las cuales no se ha concretado la publicación.

“El Colegio ha cumplido de manera estricta con todas las etapas del proceso que fue definido por el propio Ministerio de Salud. El perfil profesional del médico y cirujano ya fue técnicamente trabajado, aprobado por los órganos internos correspondientes y firmado por las autoridades del Poder Ejecutivo. En este momento, el único paso pendiente es su publicación en La Gaceta, lo cual no depende del Colegio”, señaló el Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

El jerarca agregó que la oficialización de este perfil es clave para el ordenamiento del ejercicio profesional médico y para brindar seguridad jurídica a los profesionales, pacientes e instituciones de salud.

“El perfil define de manera clara las competencias, funciones y ámbitos de ejercicio del médico-cirujano general conforme a su formación universitaria. Su entrada en vigencia permitirá una adecuada asignación de funciones, una mejor planificación del recurso humano en salud y mayor claridad para todos los actores del sistema”, indicó.

Finalmente, ese Colegio reiteró su llamado para que, a la mayor brevedad posible, la publicación del decreto ejecutivo en el diario oficial La Gaceta.

Documento en revisión “exhaustiva” por parte de Ministerio de Seguridad

La Nación remitió consultas a la Imprenta Nacional, sin embargo, al momento de publicación no se obtuvo respuesta. También se intentó contactar vía telefónica al ministro de Seguridad, Mario Zamora, pero no hubo respuesta. Se le remitieron consultas vía mensaje de texto.

Al medio CR Hoy, el director de la Imprenta Nacional, Jorge Castro, confirmó que Zamora está revisando el documento.

“Con respecto al documento yo estoy nada más a la espera de las indicaciones superiores, bajo el principio de jerarquía, para que me giren las instrucciones y ya yo puedo hacer la publicación de esta de esta revisión que se está haciendo exhaustiva del documento por parte del despacho del señor ministro. Estamos nada más a la espera de eso para hacer la publicación respectiva“, explicó Castro.

La Imprenta Nacional es un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.

Ministro de Seguridad, Mario Zamora. (Albert Marín/Entrevista a Mario Zamora.)

La Nación también remitió consultas al Ministerio de Salud para conocer la posición ante la aparente intervención de Zamora. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.