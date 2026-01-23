El País

Imprenta Nacional aún no publica decreto clave del perfil médico pese a estar firmado desde 2025, denuncia Colegio de Médicos

Según ese colegio profesional, el decreto fue remitido desde diciembre pasado para su publicación. El documento está “en revisión exhaustiva” por parte de Ministerio de Seguridad

Por Sebastián Sánchez
El Colegio de Médicos y Cirujanos divulgó los resultados de la segunda convocatoria del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) del 2025. Los egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el porcentaje más alto de aprobación con un 88,46%, pero los de otras siete universidades registraron promedios muy bajos.
