El País

OIJ y Colegio de Médicos investigan muerte de mujer en centro de estética

El profesional involucrado sí está incorporado en el Colegio como médico y cirujano, pero no es especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez y Vanessa Loaiza N.
Fachada del Colegio de Médicos.
El Colegio de Médicos confirmó que abrió la investigación de oficio por la muerte de una mujer en un procedimiento estético. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colegio de MédicosCirugía plásticaClínica estética
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.