OIJ y Colegio de Médicos investigan muerte de mujer en centro de estética

El Colegio de Médicos confirmó que abrió la investigación de oficio por la muerte de una mujer en un procedimiento estético.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica confirmaron la apertura de investigaciones para esclarecer el fallecimiento de una mujer en una clínica en Rohrmoser, San José, mientras se sometía a un procedimiento estético.

Según los datos de la Policía Judicial, a víctima, de apellido Carvajal, de 48 años, falleció el pasado 15 de enero. Desde entonces, su cuerpo fue remitido a la Medicatura Forense para identificar las causas de muerte.

El Mercado de Valores de Costa Rica lamentó el deceso de Carvajal, quien fue funcionaria de dicha entidad. La mujer era madre de una joven de 22 años, divorciada y vecina de San Sebastián, en San José.

Por su parte, el Colegio de Médicos confirmó que el profesional que realizó la cirugía sí está incorporado al Colegio como médico general, pero no tiene la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

“Tenemos la obligación ética y legal de actuar de manera inmediata cuando se tiene conocimiento de una situación en donde pudo haberse presentado una violación al Código de Ética a raíz del ejercicio profesional, como podría ser en este caso. La apertura de una investigación de oficio busca determinar si esa situación se presentó y en caso de que así sea, determinar eventuales responsabilidades profesionales”, afirmó Elliot Garita Jiménez, presidente del Colegio.

Según una publicación de Telenoticias, la Fiscalía también atiende el caso. La autopsia será la que determine si el caso encaja como una eventual mala praxis, que encajaría dentro del delito de homicidio culposo.

Antes de una cirugía plástica o estética

Someterse a una cirugía estética en manos de una persona que no es especialista puede traer riesgos a la vida, afirma el Colegio de Médicos. (Cortesía)

Durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.

La institución recordó la importancia de verificar que el profesional que atenderá la cirugía tenga la especialidad correspondiente. Esta información puede consultarse de forma pública y gratuita en el registro oficial del Colegio, disponible en el sitio www.medicos.cr .

“La medicina moderna es altamente compleja. No basta con ser médico y cirujano para realizar cualquier procedimiento. Cada especialidad implica años adicionales de formación rigurosa, entrenamiento supervisado y evaluación constante. Cuando estas competencias no se respetan, se pone en riesgo la vida y la salud de las personas”, subrayó.

El Colegio brinda estas recomendaciones adicionales: