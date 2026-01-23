Presidente del Colegio de Médicos ante freno de decreto que define perfil del médico general: ‘No entendemos qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad en esto’

El Colegio de Médicos denuncia una presunta intervención por parte del ministro de Seguridad para detener la publicación de un decreto sanitario.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica confirmó que un decreto sanitario ya firmado por la ministra de Salud, Mary Munive, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, no ha sido publicado en La Gaceta debido a una intervención del Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por su jerarca Mario Zamora.

Así lo aseguró a La Nación Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos.

Se trata del decreto N°45336- S, que oficializa el perfil del médico y cirujano en Costa Rica. Este fue firmado por Chaves y Munive desde junio del 2025. El 3 de diciembre lo enviaron al Colegio de Médicos para que lo publicara, procedimiento que fue gestionado ante la Imprenta Nacional al día siguiente.

“Es muy lamentable, porque si hubiese estado activo (el decreto) desde la fecha en que se envió, quizás se hubieran prevenido algunas de las muertes que hemos tenido que vivir este año”, dijo Garita.

Solo en lo que va del año, y en cuestión de cinco días, dos mujeres fallecieron por complicaciones durante procedimientos en clínicas estéticas en San José. Uno de los médicos involucrados sí está incorporado en el Colegio como médico y cirujano, pero no es especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

“(El decreto) nos ayudaría a que cada quien vuelva a sus rumbos y que algunos no estén utilizando estas clínicas estéticas para poder hacer procedimientos más invasivos poniendo en riesgo la vida de los pacientes”, dijo Garita al explicar cuál es la afectación de que no se haya publicado.

Pese a que el Reglamento de publicación del diario oficial La Gaceta y el Boletín Judicial establece un plazo máximo de 10 días hábiles para su divulgación, un mes después el decreto aún no ha sido publicado.

Ante esto, ese colegio remitió una consulta al director de la Imprenta, Jorge Castro, quien les confirmó la intervención de Zamora.

“Nos contestó (Castro) diciendo que el ministro de Seguridad había mandado a recoger el decreto, que es de índole médico. No entendemos qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad en este proceso”, dijo Garita.

El presidente de ese gremio calificó de “inadecuada” la intervención de Zamora, agregó: “Es un tema nuevo para nosotros, pero quisiéramos ver en dónde dice en la ley que también tenemos que empezar a enviarlo a ellos (Seguridad). Y por qué, si (el decreto) tiene 5 años dando vueltas, por qué en el momento en que debería ser impreso, lo solicita fuera de tiempo”, reclamó Garita, quien descartó que ese ministerio participara en algún momento de todo el proceso para emitir dicha normativa.

Afirmó no tener idea de por qué Zamora tomó esa determinación: “No tenemos idea, nunca había sucedido, pero que nos avisen si va seguir siendo así”, reprochó.

Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos. (Cortesía Colegio de Médicos /Foto:)

Garita aclaró que el decreto no puede ser modificado por Zamora, porque se requeriría una asamblea de ese colegio profesional.

El médico explicó que enviaron una nota de consulta al ministro Zamora y están a la espera de la respuesta: “Le estamos enviando una nota al Ministerio a preguntarle, primero que por qué y segundo, que para cuándo (se publicaría)”, dijo.

Asegura desconocer las razones que motivan a Zamora a tomar esa determinación.

La Nación intentó contactar al ministro Zamora en múltiples ocasiones vía telefónica y por mensajes de texto; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Aumento de casos de médicos generales haciendo procedimientos estéticos

Garita explicó que el decreto, sobre el perfil del médico general, se gestó ante el crecimiento sostenido, durante la última década, de procedimientos estéticos realizados por médicos generales.

Durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.

Según el Colegio de Médicos, esto llevó a la necesidad de delimitar con mayor claridad los alcances de cada ejercicio profesional.

“Entonces, se definió que era mejor hacer un decreto que ayudara a definir mejor la actividad del médico general para que se pudiera desarrollar cada quien dentro de su ámbito, sin ningún problema; que no invadiera las actividades del médico especializado, como sería en este caso el médico cirujano plástico, reconstructivo y estético“, explicó Garita.

Ante esa realidad, el Colegio impulsó la elaboración de ese decreto.

El proceso inició hace aproximadamente cinco años y siguió el trámite regular: aprobación en asamblea del Colegio, remisión a distintas instancias gubernamentales para conocimiento y, finalmente, la firma por parte del Ministerio de Salud y la Presidencia de la República.

El presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Mary Munive, firmaron el decreto en junio del 2025. (Canva/Diseño Canva)

Aunque este tipo de decretos suele tardar máximo un año y medio en completarse, el trámite se extendió por cerca de cinco años, según explicó.

El documento fue firmado el 26 de junio del año pasado, pero permaneció varios meses sin ser entregado al Colegio, según Garita. No fue sino hasta el 3 de diciembre cuando el gremio fue notificado de que el decreto estaba listo y procedió a llevarlo a la Imprenta Nacional para su publicación en La Gaceta.

Sin embargo, ahora Zamora decidió intervenir en el proceso.

La Nación también remitió consultas a la Imprenta Nacional y al Ministerio de Salud, sin embargo, al momento de publicación no se obtuvo respuesta.