Presidente del Colegio de Médicos ante freno de decreto que define perfil del médico general: ‘No entendemos qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad en esto’

El decreto se gestó ante el aumento sostenido de procedimientos estéticos realizados por médicos generales, explicó el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos

Por Sebastián Sánchez
El Colegio de Médicos denuncia una presunta intervención por parte del ministro de Seguridad para detener la publicación de un decreto sanitario.
El Colegio de Médicos denuncia una presunta intervención por parte del ministro de Seguridad para detener la publicación de un decreto sanitario.







