Colegio de Médicos consensuó perfil para procedimientos estéticos; Rodrigo Chaves lo frenó por comentarios de ‘unos médicos’

Tres mujeres fallecieron en ocho días luego de someterse a procedimientos estéticos. En uno de los casos se confirmó que el doctor que realizó la cirugía era médico cirujano, pero no contaba con la especialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, lo que ha abierto un debate sobre los límites de las funciones de los médicos generales.

Tal como está la ley actualmente, los médicos generales pueden hacer cualquier tipo de procedimiento: desde una cirugía plástica, obstétrica o de corazón, por ejemplo. Están legalmente autorizados. Lo único que no pueden hacer es anunciarse como especialistas.​

Ante el surgimiento de las especialidades médicas, desde hace años esto ha sido objeto de debate entre especialistas. Entonces, desde hace unos 10 años, el Ministerio de Salud solicitó al Colegio de Médicos que hiciera el perfil del médico general y de los especialistas, con una lista de los procedimientos que pueden hacer y cuáles no.​

Esto llevó un proceso para estudiar los currículos y los perfiles, hasta aprobarse en una asamblea general. El perfil del médico general costó más, ya que se necesitaron hasta tres asambleas generales para que los asociados llegaran a un consenso.​

Finalmente, el documento se aprobó, fue enviado al Ministerio de Salud, que lo avaló y lo remitió para que se firmara en Casa Presidencial. El decreto fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Mary Munive, desde el 26 de junio de 2025, según consta en una copia que tiene Revista Dominical.​

Sin embargo, el decreto fue enviado para su publicación a La Gaceta el 3 de diciembre y no se publicó. El presidente del Colegio de Médicos, Elliott Garita Jiménez, dijo que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, intervino en la Imprenta Nacional, adscrita al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, para revisar el decreto.​

El 12 de febrero, esta revista consultó al Ministerio de Seguridad por esta intervención y las razones por las que no se ha publicado el decreto, y solo respondieron que el presidente Rodrigo Chaves se pronunció sobre este tema en la conferencia de prensa del miércoles 4 de febrero.​

En realidad, el presidente se refirió a este tema durante la conferencia de prensa del 28 de enero, en la que dijo que los médicos generales le dijeron que los especialistas quieren, con el decreto, limitar las funciones hasta dejarlos como “enfermeros glorificados”.​

El Ministerio de Salud no se ha manifestado en estas muertes por supuestos malos manejos médicos. (Alonso Tenorio)

Además, Chaves dijo que los médicos generales le manifestaron: “No, hombre, presidente, lo están baboseando, se han muerto varias pacientes femeninas a los médicos especialistas. Y yo estoy viendo como un partido de tenis, y estamos haciendo los procedimientos para clarificar este debate en el que yo no tengo vela en ese entierro”.​

“Problema de salud pública”

El doctor Ronald Pino, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre), dijo que en medicina todo procedimiento puede tener complicaciones. “Pero lo que sí está estadísticamente demostrado es que las complicaciones son menores cuando el procedimiento lo hace un especialista”, explicó Pino.​

Finalmente, Chaves dijo que se analizaría el decreto –ya firmado por él– y se enviaría a consultar a la Procuraduría, donde al parecer se encuentra actualmente, para proceder a la publicación.​

El viernes 20 de febrero, el jerarca Mario Zamora dijo: “Cualquier consulta relacionada con ese decreto podrá dirigirlas al máximo jerarca del Poder Ejecutivo, sea el presidente de la República”.

“Las instrucciones dadas en relación con el decreto mencionado han estado a expensas de lo que determinen el Ministerio de Salud y Casa Presidencial, por lo que el suscrito no tiene competencia para referirse al tema”, aseguró Zamora.

RD envió nuevas consultas al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud y a Casa Presidencial, para conocer quiénes son los médicos que objetaron el decreto ya firmado –teniendo en cuenta que fue consensuado por los médicos generales en el Colegio de Médicos– y cómo se produjeron estas comunicaciones con ellos, y por qué motivaron el freno de la publicación del decreto presidencial. Sin embargo, ninguno de los ministerios respondió a las consultas al cierre de esta edición.

El decreto para regular el perfil médico fue intervenido por el ministro de Seguridad Mario Zamora. El presidente Chaves dijo que lo enviaría a Procuraduría para analizarlo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El doctor Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos, dijo que le llama la atención que, habiendo notificado a las partes y haciendo el proceso en tiempo y en derecho, el gobierno decidió, a última hora, no publicarlo.​

“La muerte de costarricenses en lugares no preparados para tratamientos médicos es un problema de salud pública”, dijo Garita. “Al Ministerio de Salud le corresponde hablar al respecto, pero no ha hecho mención alguna en este caso”, añadió.​

Las hospitalizaciones por faltas en los procedimientos estéticos no son tan extrañas en Costa Rica. Entre el Hospital México, San Juan de Dios y Calderón Guardia reciben entre tres y cinco casos mensuales de complicaciones por cirugías estéticas, según datos revelados en el programa 7 Días. Esto les genera un costo de $42.800 a los centros médicos, aunque este monto se puede elevar sin requerir intervenciones mayores.​

Fuentes consultadas por Revista Dominical para este reportaje refirieron que al menos una persona muere por estos procedimientos, pero los medios no suelen darle cobertura. Actualmente, existe una persona hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios, a quien le perforaron el intestino y le provocaron una sepsis, una infección generalizada.​

Las complicaciones que suelen sufrir las personas luego de un procedimiento estético son infecciones severas, necrosis (tejidos muertos) o daños físicos por cirugías con resultados no deseados. Muchas de estas personas no suelen denunciar por vergüenza, pero, sobre todo, porque un proceso legal puede durar años en Costa Rica y eso conlleva pagos costosos de abogados. De acuerdo con las fuentes, muchos casos terminan en acuerdos de mediación.​

No obstante, los casos de homicidios culposos en modalidad de mala praxis aumentaron en los últimos años: de 42 en 2022 a 73 en 2025, de acuerdo con datos del Ministerio Público.​

Durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.​