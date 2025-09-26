Miles de jóvenes podrían perder su voto en 2026 si no hacen este trámite antes del 30 de setiembre

El padrón cierra el 1.° de octubre y más de 36.000 jóvenes aún no han solicitado su cédula, informó el TSE.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que el próximo 1.° de octubre cerrará el padrón electoral para las elecciones nacionales de 2026, por lo que instó a la población a empadronarse y actualizar el lugar de votación antes de esa fecha.

La institución puso énfasis en los jóvenes que cumplirán 18 años antes o el mismo 1.° de febrero de 2026, ya que solo podrán ejercer el voto si tramitan su cédula de identidad a más tardar el 30 de setiembre.

Según datos de la Unidad de Estadística del TSE, con corte al 31 de agosto, 36.517 jóvenes de los 156.054 nuevos electores aún no han solicitado su cédula. Si no lo hacen antes del cierre del padrón, no podrán votar por la Presidencia ni por las diputaciones de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

Horarios extendidos para empadronarse

Con el objetivo de facilitar el proceso, el TSE amplió los horarios en su sede central y en las 32 oficinas regionales del país:

Lunes a viernes: de 7 a. m. a 5 p. m. (hasta el 30 de setiembre)

de 7 a. m. a 5 p. m. (hasta el 30 de setiembre) Sábado 27 y domingo 28: sede central abierta de 8 a. m. a 4 p. m.

sede central abierta de 8 a. m. a 4 p. m. Sábado 27: oficinas regionales abiertas de 8 a. m. a 4 p. m.

Además, los costarricenses residentes en el extranjero pueden realizar el trámite en los consulados habilitados. En todos los casos, la cédula se entrega una vez que la persona cumple la mayoría de edad.

Actualización del domicilio electoral

El TSE también recordó que las personas que cambiaron de residencia pueden actualizar su domicilio electoral hasta el 30 de setiembre. Este trámite es presencial y gratuito.

A la fecha de corte del 31 de agosto, el padrón electoral lo integraban 3.723.297 personas, de las cuales 1.876.815 son mujeres y 1.846.482 son hombres.

