Miles de jóvenes podrían perder su voto en 2026 si no hacen este trámite antes del 30 de setiembre

El TSE extendió horarios para tramitar cédulas y actualizar el domicilio electoral en sus oficinas y consulados

Por Damián Arroyo C.
Fachada del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, edificio blanco con un arco central rodeado de plantas.
El padrón cierra el 1.° de octubre y más de 36.000 jóvenes aún no han solicitado su cédula, informó el TSE. (José Cordero/José Cordero)







