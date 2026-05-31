El País

Más de la mitad de funcionarios del Sinart pide anular nombramiento de expresidenta en Consejo Directivo

En una carta enviada al ministro de Cultura, los funcionarios señalaron que Esmirna Sánchez ejerció un ‘liderazgo basado en el temor y la persecución’ que derivó en una denuncia por supuesto hostigamiento laboral.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Sinart Esmirna Sánchez
Esmirna Sánchez fue la presidenta ejecutiva del Sinart por un año, luego de la salida de Fernando Sandí. (Alonso Tenorio/Casa Presidencial)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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