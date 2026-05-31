Más de la mitad de funcionarios del Sinart pide anular nombramiento de expresidenta en Consejo Directivo

Esmirna Sánchez fue la presidenta ejecutiva del Sinart por un año, luego de la salida de Fernando Sandí.

Más de la mitad de los funcionarios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) firmó una solicitud para anular el nombramiento de Esmirna Sánchez Salmerón en el Consejo Directivo de la institución.

Sánchez ocupó la presidencia ejecutiva del Sinart desde mayo de 2025 y, a partir del 18 de mayo de 2026, asumió como directora del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ).

Tras el cambio, la mercadóloga, publicista y comunicadora fue designada como actual representante del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en el Consejo Directivo del Sinart.

En una carta enviada al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, los trabajadores señalaron que Sánchez “ejerció un liderazgo basado en el temor y la persecución, afectando el clima organizacional” del Sinart.

El documento también menciona que Sánchez fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo por supuesto hostigamiento laboral. La Nación confirmó que la denuncia fue interpuesta en marzo de este año por una exfuncionaria que laboró durante seis años en el Sinart.

Dentro de otros motivos para solicitar la anulación del nombramiento, los trabajadores indicaron que Sánchez tuvo un “impacto institucional” al aprobar el cierre de plazas que “compromete la operatividad y estabilidad del Sinart”.

“En aras de proteger el proceso de crecimiento y estabilidad institucional, así como el bienestar de las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Radio y Televisión, solicitamos respetuosamente que no se mantengan en el Consejo Ejecutivo personas que puedan obstaculizar esta nueva etapa de reconstrucción y fortalecimiento institucional”, agrega la carta.

La solicitud fue firmada el 25 de mayo por 76 funcionarios del Sinart, de acuerdo con Elena Constenla Martínez, representante de los trabajadores en el Consejo Directivo. La institución cuenta con una planilla de 126 personas.

Constenla aseguró que, hasta el momento, no han recibido respuesta por parte del Ministerio de Cultura.

La Nación intentó contactar el pasado jueves a Esmirna Sánchez; sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto.

Antes de llegar al Sinart, Sánchez se desempeñó como asesora en el despacho del ministro de Cultura desde setiembre de 2024.

Los funcionarios del Sinart han reclamado un abandono en sus instalaciones. (Alonso Tenorio)

Funcionarios ya habían expresado malestar

Durante la campaña electoral, la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) del Sinart cuestionó el video de propaganda política publicado en las redes sociales de la institución sobre la entonces candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y ahora presidenta de la República, Laura Fernández.

“Los trabajadores del Sinart manifestamos que no compartimos jamás que el Sinart se vuelva un medio progobierno, sin importar quien sea la persona que ocupe el cargo de presidente de la República”, dice la carta del 29 de octubre de 2025.

El actual presidente del Sistema es Juan Diego López Quirós, quien fue candidato a alcalde de Alajuela en 2024 y aspirante a diputado por esa misma provincia en 2026, en ambos casos con el Partido Nueva República (PNR).

Además de la presidencia ejecutiva, el Consejo Directivo del Sinart está integrado por representantes del Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y los ministerios de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Ambiente y Energía (Minae) y Cultura y Juventud (MCJ).