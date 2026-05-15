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Ministerio de Cultura anunció nuevos directores y directoras de museos, teatros y más: conozca aquí sus nombres

Las personas nombradas en los puestos iniciarán labores el 18 de mayo

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Por Jessica Rojas Ch.
Teatro Nacional, fachada, Mes de la Patria
La profesora y directora artística Patricia Carreras fue designada como la directora del Teatro Nacional. (Rafael Pacheco)







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Ministerio de Cultura y Juventud
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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