Ministerio de Cultura anunció nuevos directores y directoras de museos, teatros y más: conozca aquí sus nombres

La profesora y directora artística Patricia Carreras fue designada como la directora del Teatro Nacional.

Este viernes 15 de mayo, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) confirmó los nombres de los directores y directoras que estarán al frente de diferentes instituciones como teatros, museos y programas de arte.

Previo a asumir como presidenta de la República, Laura Fernández anunció que Jorge Rodríguez continúa como ministro de Cultura. A partir de esta designación, se procedió con los nombramientos “como parte de una estrategia enfocada en robustecer la gestión cultural, impulsar proyectos estratégicos y acercar la agenda institucional a las comunidades de todo el país”, manifestó el ministerio en un comunicado de prensa.

Según la información, Rodríguez destacó que esta nueva etapa permitirá fortalecer la presencia territorial del MCJ, potenciar programas culturales y avanzar en iniciativas vinculadas con las economías creativas, la formación artística y la democratización del acceso a la cultura.

El Museo de Arte Costarricense estará bajo la dirección de Katrin Aason Bucher. (Archivo)

Personas designadas en las instituciones adscritas del MCJ

Ana Pamela Goyenaga — Dirección General de Bandas (DGB)

Gilberto Méndez Rodríguez — Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi)

José Cañas Villalón — Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC)

Luis Diego Gamboa Ramírez — Dirección de Gestión Sociocultural

José Fernando Madrigal Fallas — Dirección de Patrimonio Cultural

Centro Costarricense de Cine y Audiovisual — Pendiente

Esmirna Sánchez Salmerón — Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)

Alejandro Molina Salas — Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem)

Luis Núñez Bohórquez — Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Patricia Carreras — Teatro Nacional de Costa Rica

Pablo Piedra Matamoros — Teatro Popular Melico Salazar

Adriana Collado Chaves — Museo Nacional de Costa Rica

Ramiro Ramírez Sánchez — Centro Nacional de la Música (CNM)

Katrin Aason Bucher — Museo de Arte Costarricense (MAC)

Carola Fumero Araya — Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC)

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer — Pendiente

Carmen Campos Ramírez — Archivo Nacional

María Otárola Luna — Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

Laura Santamaría Villegas — Compañía Nacional de Teatro (CNT)

Edwin Luna Monge — Taller Nacional de Teatro (TNT)

Compañía Nacional de Danza (CND) — Pendiente

Didier Mora — Coro Sinfónico Nacional

Tatiana Chaves Araya — Compañía Lírica Nacional

Ernesto Brenes Cordero — Instituto Nacional de la Música (INM)

Manfred Rivera Redondo — Taller Nacional de Danza (TND)

Hace unos días ya se había confirmado a Sally Molina Villalobos como viceministra, Alexander Castro Mena en el Viceministerio Administrativo y Miguel Arrieta Berrocal como viceministro de Juventud.

Los directores inician funciones el 18 de mayo, excepto la directora del Teatro Nacional, que se incorporará el 25 de mayo.