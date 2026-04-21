Revista Dominical

¿Por qué el Teatro Nacional es más que un edificio patrimonial? Conozca cómo ha construido nuestra nación

Esta joya arquitectónica, que ha albergado miles de actividades desde 1897, permite analizar la relación entre Estado, cultura y sociedad a lo largo de distintos proyectos políticos.

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Por Patricia Fumero
Teatro Nacional, espectacular
El edificio del Teatro Nacional es patrimonio histórico arquitectónico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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