Llevar a su mascota en el carro le podría costar una multa de ¢123.000

En el marco del feriado por el 15 de setiembre, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reiteraron la importancia de trasladar a las mascotas con seguridad durante los paseos en automóvil.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, explicó que aunque la Ley de Tránsito no especifica cómo deben viajar los animales dentro de los vehículos, sí existe una prohibición clara: no pueden ir en el regazo, hombros, brazos o cabeza del conductor.

Esta acción se considera una distracción al volante y se sanciona con una multa de ¢123.000, equivalente a la misma infracción por manipular el celular sin manos libres.

Sánchez advirtió que trasladar a los animales sin sujeción adecuada representa un alto riesgo en caso de accidente. En una colisión, una mascota sin sujeción puede salir despedida, ocasionando lesiones graves o incluso la muerte. Además, podría convertirse en un proyectil que lastime a otros ocupantes.

Otro peligro frecuente ocurre cuando los animales sacan la cabeza por la ventana. En esa situación, podrían golpearse contra objetos externos como retrovisores, postes o motocicletas.

También existe el riesgo de que salten a la vía pública, lo cual puede provocar accidentes viales graves si otro conductor intenta esquivarlos.

El funcionario insistió en que los animales deben viajar en los asientos traseros y sujetos con dispositivos especiales diseñados para su seguridad, similares a los utilizados en el transporte infantil.

También recomendó evitar que las mascotas viajen en el asiento del acompañante, ya que podrían interferir con los pedales o distraer al conductor.

