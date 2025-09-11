El País

Llevar a su mascota en el carro le podría costar una multa de ¢123.000

Transportar a su mascota de forma incorrecta puede costarle una multa. Conozca qué prohíbe la Ley de Tránsito en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
¿Qué dicen las reglas oficiales de viajar con mascotas en el carro?
Autoridades recuerdan cómo deben viajar las mascotas en auto para prevenir tragedias este fin de semana largo. (Cortesía )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMultaMascotasMOPT
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.