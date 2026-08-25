El País

Laura Fernández declara emergencia nacional en nueve cantones de Costa Rica tras fuertes lluvias y paso de ondas tropicales

Decreto firmado incluye cantones de Alajuela, Cartago, Heredia y Limón afectados por las fuertes lluvias registradas entre el 13 y 16 de agosto

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Por Cristian Mora
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El Gobierno declaró emergencia nacional en nueve cantones afectados por el temporal asociado con las ondas tropicales 32 y 33 y otras condiciones de inestabilidad atmosférica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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